La industria española del aluminio reclama en Bruselas cambios al impuesto europeo al carbono en frontera

La Asociación Española del Aluminio (AEA), que representa a más de 650 empresas e integra a compañías como Exlabesa, Extrugasa y Aluminios Cortizo, ha reunido en el Parlamento Europeo a cerca de 60 eurodiputados, asesores y representantes industriales para debatir sobre el impacto del nuevo impuesto europeo al carbono en frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) en la industria del aluminio. El encuentro se celebró en formato de desayuno informativo en el Member’s Salon de la Eurocámara y fue impulsado por la eurodiputada gallega Susana Solís Pérez (PPE) y el polaco Adam Jarubas (PPE).

Durante la sesión, Solís advirtió que “el diseño actual del CBAM no encaja con la realidad del aluminio”, subrayando que no puede aplicarse una misma solución a todos los sectores. Jarubas, por su parte, reclamó mayor claridad a la Comisión Europea y defendió que la industria debe mantener el diálogo con todas las instituciones comunitarias para encontrar una aplicación viable.

En el debate participaron también expertos y representantes del sector como Antoine Chacun (ODDO-BHF), Giorgio Di Betta (CENTROAL-ASSOMET) y Angelika El-Noshokaty (Aluminium Deutschland), quienes coincidieron en que, tal y como está diseñado, el impuesto puede encarecer el aluminio en torno a un 8%, generar conflictos comerciales, provocar deslocalizaciones y destruir empleo industrial, sin lograr una reducción real de las emisiones globales.

El presidente de la AEA, Felipe Quintá Mariño, también director general corporativo de Exlabesa, recordó que España se encuentra en una situación delicada tras el cierre de la planta de Alcoa en San Cibrao, lo que obliga a importar más de 220.000 toneladas de aluminio cada año. En este contexto, advirtió que el impuesto, tal y como está planteado, no frena la entrada de metal transformado procedente de Rusia e Irán a través de Turquía, lo que ya supone un daño para la industria europea y podría agravarse con la aplicación del mecanismo.

Compatibilizar clima y competitividad

La AEA recalcó que comparte plenamente los objetivos climáticos de la Unión Europea, pero insistió en que es necesario ajustar el impuesto para no poner en riesgo un sector que representa casi el 10% del aluminio transformado en Europa y da empleo directo a más de 17.000 profesionales en España. Entre las medidas planteadas destacan una evaluación previa de impacto antes de su aplicación definitiva, la exención temporal del aluminio mientras se realiza ese análisis, el reconocimiento de la trazabilidad y del contenido reciclado del material, la revisión de umbrales y valores por defecto adaptados a industrias con gran volumen importador, así como la construcción de una posición país coherente y firme que defienda a un sector estratégico para la transición energética y la autonomía industrial europea.

La jornada concluyó con un turno de preguntas y un café informal que permitió un intercambio cercano entre representantes políticos y empresariales. Todos coincidieron en la importancia de revisar el impuesto europeo al carbono en frontera para que cumpla sus objetivos climáticos sin comprometer la competitividad ni el empleo de una industria considerada estratégica para Europa.