Datos de Eurostat
La inflación de la eurozona sube dos décimas en septiembre, al 2,2%, y se despega del objetivo del BCE
El coste de la energía registró un retroceso interanual del 0,4% tras haber caído un 2% el mes anterior, mientras que el de los alimentos frescos aumentó un 4,7% y se moderó ocho décimas
EP
La tasa de inflación interanual de la eurozona repuntó dos décimas el pasado mes de septiembre al 2,2%, lo que supuso despegarse del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (BCE) que se alcanzó en junio, julio y agosto.
Según los datos preliminares de Eurostat, el coste de la energía registró en septiembre un retroceso interanual del 0,4% tras haber caído un 2% el mes anterior, mientras que el de los alimentos frescos aumentó un 4,7% y se moderó ocho décimas.
De su lado, los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 0,8% interanual, idéntica cifra a la del mes previo, pero el coste de los servicios se vio incrementado al 3,2% desde el 3,1% de agosto.
Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se mantuvo en el 2,5%. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, repitió en septiembre en el 2,3%.
Entre los países para los que se dispone de datos, las tasas interanuales de inflación más altas se observaron en Estonia (5,2%), Croacia y Eslovaquia (4,6%) y Letonia (4,1%), al tiempo que los precios se estancaron en Chipre (0%) y se elevaron en menor medida en Francia (1,1%) e Italia y Grecia (1,8%).
En el caso de España, el alza de los precios en el noveno mes del año pisó el acelerador al 3%. La evolución de los datos ha ensanchado el diferencial de precios desfavorable de España con la media del resto de países a ocho décimas.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 de los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones
- El Obradoiro busca sustituto para Huskic tras su lesión y un ‘ex’ salta a escena
- Cercanías en Santiago: la quimera de un tren sin vías ni apeaderos
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- Música en directo y tapas de autor con la cocina viajera de uno de los mejores chefs de Santiago
- La Universidad privada de Abanca crea un instituto de investigación en Santiago