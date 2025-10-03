MeigaSoft reúne a Shein y Alibaba en Santiago para explorar el retail inteligente
La cita bienal de la empresa compostelana reunió a más de 50 empresarios y presentó novedades en inteligencia artificial, omnichannel y soluciones para el comercio minorista de moda.
MeigaSoft, empresa compostelana con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de software, celebró su evento bienal en el Hotel Oca Puerta del Camino de Santiago, con un éxito rotundo de asistencia y repercusión.
La cita reunió a más de 50 empresarios de tiendas de moda multimarca, junto a colaboradores y partners estratégicos, bajo el lema “La nueva era impulsada por la IA: Retail Inteligente”. El encuentro se consolidó como un espacio de referencia para conocer de primera mano las últimas tendencias tecnológicas aplicadas al sector minorista
El programa contó con la participación de ponentes internacionales de primer nivel, como Aidge (Alibaba Group), Hub4Retail, SHEIN y Pintos & Salgado Abogados. Además, se presentaron las novedades de Velfix, la solución omnicanal para el comercio minorista de moda desarrollada por MeigaSoft.
Los oradores compartieron avances y claves en sus áreas: desde la inteligencia artificial aplicada a la moda (Aidge Alibaba International AI Platform), la ciberseguridad empresarial (Pintos & Salgado), la conexión minorista–marca (Hub4Retail) hasta la rentabilidad de vender en plataformas globales como SHEIN.
Más allá de las ponencias, el evento incluyó momentos de networking, un coffee-break y un cóctel final que favorecieron la creación de comunidad y el diálogo entre los asistentes.
“Estamos muy satisfechos con la respuesta y la participación. Ha sido una oportunidad única para compartir nuestra visión del retail inteligente, escuchar a nuestros clientes y seguir construyendo juntos el futuro del sector”, señaló Norman Benzoni, CTO de MeigaSoft y responsable de Velfix.
Con un ambiente distendido y colaborativo, la jornada reafirmó el compromiso de MeigaSoft con la innovación tecnológica y el acompañamiento de sus clientes en la transformación digital del comercio minorista.
