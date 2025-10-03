La silenciosa conquista china de las carreteras de A Coruña

Los coches chinos no son ni de lejos mayoritarios en las carreteras de Galicia. Pero cada vez son más. A estas alturas, ya superan el 10% de la cuota de mercado, un porcentaje que se replica también en la provincia de A Coruña. En el mes de septiembre se matricularon 129 turismos chinos del total de 1.081 en los concesionarios coruñeses.

Son los últimos datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), que confirman esta tendencia de crecimiento de la automoción procedente de China, así como del empuje de los eléctricos e híbridos.

De todas las marcas del gigante asiático vendidas en A Coruña, MG es la que presenta las cifras más elevadas. Son 65 matriculaciones y 503 en lo que va de año, muy por encima de marcas populares. Sin ir más lejos, es el doble que Citroën (260), el triple que Opel (131) o diez veces más que Fiat (53), por poner algunos ejemplos. De hecho, MG solo se ve superada en ventas por gigantes nipones y coreanos como Toyota, Kia o Hyundai, o por el low cost europeo Dacia.

En el ránking chino le sigue en importancia BYD, con 32 matriculaciones en septiembre en A Coruña y 226 en lo que va de año, mientras que marcas como Omoda (12 en septiembre y 103 desde enero) y Jaecoo (11 y 68) van haciéndose hueco en la carretera.

En total circulan una docena de marcas de ese país por Galicia: MG, BYD, Omoda, Jaecoo, Bestune, DFSK, Leapmotor, Livan, SWM, Xpeng, Dongfeng, EVO y Ebro, marca de origen español que se monta en China.

Desde enero, en la provincia de A Coruña se matricularon 9.101 coches, de los que 988 son chinos.

Ránking de coches más vendidos en la provincia (unidades) Toyota (133) Kia (73) Dacia (72) Seat (66) MG (65) Mercedes (60) Hyundai (57) Tesla (53) Renault (52) Audi (41) BMW (38) BYD (32) Citroën (30) Skoda (28) Peugeot (26) Nissan (25) Opel (24) Ford (23) Cupra (20) Volvo (18)

Buen septiembre

Más allá del emergente mercado del gigante chino, la automoción asiática es la que domina actualmente el mercado gallego. Toyota, Kia y Hyundai se revelan como los coches con más ventas en la provincia, con 1.298, 681 y 619 coches matriculados, respectivamente. Solo Dacia se cuela en el medio con 662. Después, la primera marca europea con tradición en Galicia es Seat (532).

Galicia registró en total 2.548 matriculaciones de coches nuevos en septiembre, lo que supone un incremento del 23% en comparación con el mismo mes de 2024. Este aumento es superior al avance del 16,4% que se produce en la media del país en el noveno mes del año, con 85.167 unidades.

En el conjunto del año, entre enero y septiembre, las matriculaciones en la comunidad gallega se elevan a 21.370, un 7,5% más que en el mismo periodo de 2024. En este caso por debajo del 14,8% de repunte de la media de España.

Interior de un Omoda, del grupo chino Chery. / M.J.

Con los resultados de septiembre, el mercado nacional consigue más de un año consecutivo en pleno crecimiento. Desde Anfac, valoran positivamente estos resultados y el avance de la electrificación en el parque de vehículos. "Septiembre ha sido el primer mes desde la pandemia en el que las ventas totales superan las cifras del mismo mes de 2019. Es un excelente dato, al que se suma que en los últimos meses las ventas de turismos con enchufe crecen en cuota y se consolidan en el acumulado en torno al 20%. Estos datos positivos nos hacen prever que estaremos por encima de los 1,1 millones de turismos vendidos a final del ejercicio", ha subrayado el director de comunicación de Anfac, Félix García.

Tirón eléctrico e híbrido, desplome del diésel

Este tirón está basado en los coches eléctricos e híbridos, que suponen un volumen de 1.934, el 76% de los nuevos coches vendidos, con un crecimiento interanual del 58,6%. Contrasta con la abrupta caída de los vehículos diésel (-46,7%), con solo 106, y gasolina (-22,2%), con 508 unidades.