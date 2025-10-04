Sidra: de Asturias la fama, de Galicia la manzana

Mónica Brey apura la recolección de manzanas en una finca de Olives antes de irse a comer. Es una de las plantaciones de manzana de sidra ecológica de A Estrada, municipio referente a nivel nacional con más de 100 hectáreas productivas que gestionan sobre todo las cooperativas Maestra y Ullama. La última semana de septiembre iniciaron una campaña que se alargará hasta noviembre. "Es año impar, así que en teoría toca buena producción" afirma. No por intuición ni por superstición, sino por ciencia. Es el fenómeno de la vecería, un ciclo agrícola bienal por el que algunos frutales alternan años buenos con años malos. Con la manzana hay que sufrirlo: "Nosotros en 2023 recolectamos 117.000 kilos y el año pasado, 42.000", recuerda Brey, emprendedora rural de 46 años de la parroquia de Agar.

Al producir en ecológico, al amparo del Craega, el margen para equilibrar la producción anual del manzano es todavía más complejo ya que, sin apoyo de la química, el único recurso que les queda es mimar el árbol con podas y aclareos. "Es un trabajo muy exigente" porque requiere estar todo el año encima del manzano para tratar de paliar ese efecto de dientes de sierra de la vecería.

El cultivo de manzana para sidra tiene mucha historia detrás en Galicia, pero fue a partir del año 2000 cuando se dieron los primeros pasos para la profesionalización: más cultivos, mejor tratados, en ecológico... Mónica Brey, que empezó en 2017, fue pionera al año siguiente al comprar una máquina recolectora, la primera mecanización de la manzana gallega. La usa para la cosecha en cinco hectáreas, aunque tiene otras tantas plantadas recientemente que están «" punto de empezar a producir" en la zona. "Diez hectáreas de manzana ya dan para vivir", reconoce.

Mónica Brey tuvo la primera máquina gallega de recogida, en 2018. / Martín García Piñeiro

Asturias y el abandono rural suben el precio

A eso es a lo que aspiran los emprendedores del sector: a profesionalizar y dignificar un producto que encuentra en el clima y el suelo gallegos un paraíso. De momento, este año hay cierta satisfacción porque el producto se revaloriza, ya que en un rural cada vez más envejecido, las pequeñas producciones domésticas, donde el particular vendía a un intermediario, van desapareciendo porque ya no compensa ni hay quién recoja. Ese proceso de abandono retira mucha manzana del mercado, por lo que las fábricas temen quedar desabastecidas y se ven obligadas a pagar más. En el fondo, es algo similar a lo que ocurre con la leche: las nuevas macrogranjas ya no consiguen paliar el cierre de las viejas y reducidas explotaciones, por lo que falta leche en el mercado y su precio sube.

Miguel Soto, técnico experto en manzanos de Unións Agrarias (UUAA), apunta que el 80% de la producción de A Estrada va para la sidra Maeloc de Chantada —de Hijos de Rivera—, mientras que un 10% se queda en sidrerías locales —Rabiosa, Peroja, Ribela y Camino— y el resto se vende para Asturias, que cada vez demanda más producto de aquí. "Galicia tiene potencial en la producción, porque en Asturias baja debido a que no hay relevo y aquí sí se incorpora gente joven: lo que necesitamos es agruparnos para tener cantidad y calidad", explica Soto. Por eso cada vez más sidrerías asturianas llaman a Galicia en busca de fruta, incluso por primera vez "con garantía de precios y contratos a varios años", el sueño de cualquier productor. El kilo de manzana ecológica rondará este año los 0,36-0,38 euros, mientras que la normal andará por 0,26-0,27. Hace tiempo, ese diferencial de precio no se notaba, pese a que producir en ecológico tiene más limitaciones y siempre se sacan menos kilos. Pero ahora sí empeza a reconocerse ese plus.

En ese diagnóstico global coincide Paco Otero, de Cabrinfolla. Preside la cooperativa que agrupa a productores del norte y el centro de A Coruña y Lugo. Maneja 350.000 kilos al año, mayoritariamente para Maeloc, pero "Asturias es una oportunidad si logras calidad y cantidad", admite. De hecho, la "gran novedad" es que ahora las fábricas ya piden "por variedades", como con el vino, par hacer sus propias mezclas. Eso empuja al sector hacia la profesionalización, porque dentro de poco ya no servirán esas grandes fincas con diez o doce razas de manzanos mezcladas y orientadas muchas veces a la sidra a granel de menos calidad que demandaba el mercado astur.

Ahora, como relata Miguel Soto, hay un buen caldo de cultivo para el sector, pero falta "la última pata" para cerrar el proceso: que empresas y adminstraciones promocionen la sidra gallega "en lugar de bebidas raras como la cerveza con limón", ironiza. Galicia ya produce sidra de calidad en sus lagares, una bebida natural y de baja graduación alcohólica. Ahora le toca conquistar un mercado hasta ahora copado por Asturias.

Y otra clave para garantizar el futuro del sector manzanero gallego la apunta Mónica Brey: la transformación. Lograr cerrar el ciclo y generar valor añadido con derivados de la manzana, como zumos, vinagre o compotas.

Brey, vecina de Agar de 46 años, está al frente de la cooperativa Maestra. / Martín García Piñeiro

Algunas cifras del sector Es difícil hacer una radiografía exacta del sector de la manzana en Galicia, porque se trata de un ecosistema imposible marcado por el minifundio. Casi hay un manzano por casa rural. De hecho, la estadística de Superficies y Cultivos del Ministerio de Agricultura de 2022 se atrevía a poner cifra a los manzanos gallegos: 612.005 árboles. También apuntaba a 2.659 hectáreas de manzanos para sidra en Galicia capaces de producir 56 millones de kilos en un año bueno. Es una estadística muy optimista al lado de la de la Consellería de Medio Rural. Ciñéndose a la manzana ecológica, la Xunta apunta una producción, de 1,3 millones de toneldas, para un sector que facturó 2,1 millones de euros. Según el estudio Superficie de manzana en España 2023, también estatal, se habla de 5.944 hectáreas de manzanos en Galicia incluyendo las de mesa además de las de sidra.

Galicia como alternativa

Mientras el sector manzanero gallego perfila su futuro, la campaña de 2025 avanza. La ola de calor y la falta de lluvia durante 40 días seguidos en verano mermó el tamaño y tiró parte del fruto, pero en septiembre recuperó con el agua, por lo que las variedades que se recojan más tarde ya estarán bien. La mayoría de razas que se comercializan para sidra son asturianas (Raxao, Regona, De la Riega...) ya que de momento están más testadas que las gallegas, para las que hay ensayos y algunos proyectos interesantes.

En A Estrada, medio centenar de productores y otros tantos trabajadores están ya a pleno rendimiento, igual que en A Mariña, O Rosal, Betanzos, Aranga, Roupar, Silleda, Boqueixón, Valga, Vedra... Como ocurre en otras ramas del agro, encontrar mano de obra para la recolección es complicado. Por fortuna, cuando la vendimia se adelanta algo, quedan trabajadores libres para la manzana, que viene algo más tarde. "Una cuadrilla de diez o doce personas tarda día y medio en recoger una hectárea de manzanas", lo que implica sueldos y tiempo. Con la máquina de Mónica Brey lo hacen dos personas en un día, con el consiguiente ahorro y eficiencia.

Del valor de los manzanos para el rural gallego ya nadie tiene duda a estas alturas. Económico, porque solo la inyección económica de la cadena de sidra ecológica en 2024 en la comunidad superó dos 2 millones de euros. Es una actividad agrícola principal para algunos, pero sobre todo "es un complemento para muchas familias", coinciden Paco Otero y Miguel Soto. En Cabrinfolla, la parcela media por productor está en hectárea y media, que no da para vivir, pero sí para generar un ingreso extra en casa. Pero también hay un importante valor medioambiental, porque el manzano se asocia a lugares donde no se explota ganado vacuno, por lo que de no estar plantados a frutales, "estarían a monte".

"Hay que aprovechar esta oportunidad", insiste Soto. "La tendencia es que Asturias se está quedando sin producción de manzana y esto es algo que no es inmediato, que tarda ocho o nueve años desde que se planta", por lo que Galicia puede sacar petróleo de ese proceso de reconversión del sector asturiano, mucho más envejecido y con menos relevo que el gallego. Y así seguir haciendo bueno el dicho que, cuando se habla de sidra, Asturias pone la fama y Galicia, la manzana.