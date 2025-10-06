Galicia amplía las facilidades para el pago de impuestos: ya se pueden domiciliar en bancos de 36 países de la Zona Sepa

Galicia da un nuevo paso hacia la simplificación administrativa con la entrada en vigor de la domiciliación de los pagos de impuestos en cuentas abiertas en entidades bancarias no colaboradoras dentro de la Zona Sepa, que abarca un total de 36 países. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la resolución de la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga) que regula este procedimiento, disponible desde mañana martes.

La nueva funcionalidad permitirá a la ciudadanía gallega domiciliar sus autoliquidaciones presentadas a través de la Oficina Virtual Tributaria (OVT) en cualquier entidad de crédito no colaboradora incluida en la Zona Sepa. Además, podrá emplearse para el pago de aplazamientos y fraccionamientos concedidos por la Atriga. El objetivo es garantizar que los pagos en euros sean tan seguros y eficientes como los realizados dentro de las fronteras nacionales, reforzando así la integración financiera europea.

Con esta medida, la Xunta continúa ampliando los medios disponibles para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin necesidad de desplazamientos. Desde 2020, los contribuyentes gallegos disponen de múltiples canales de pago, como la domiciliación bancaria tradicional, el terminal punto de venta (TPV) virtual y físico, el giro postal en oficinas de Correos y a través de las PDA de los carteros rurales.

Según datos de la Atriga, hasta junio de 2025 se efectuaron 66.509 domiciliaciones por más de 200 millones de euros. El TPV virtual, operativo desde 2022, registró cerca de un millón de operaciones por valor de más de 50 millones, mientras que los pagos presenciales mediante TPV físico superaron las 41.000 operaciones por un total de 6,5 millones de euros.

La introducción de nuevos métodos, como Bizum en 2023 —ya consolidado como el preferido para importes reducidos, con 145.000 operaciones por 6,3 millones de euros— y la transferencia bancaria en 2024, confirma la apuesta de la Atriga por la digitalización y la accesibilidad.

Con la incorporación de la domiciliación en entidades no colaboradoras de la Zona Sepa, Galicia se sitúa a la vanguardia de las administraciones autonómicas en materia de gestión tributaria electrónica, facilitando el pago de impuestos a residentes en el extranjero y a todos aquellos que opten por la comodidad y seguridad de las transacciones internacionales.