Galicia destina 43 millones a tres nuevos proyectos acuícolas que generarán 150 empleos

Galicia refuerza su apuesta por la acuicultura como motor económico y social con la concesión de ayudas por más de 59,5 millones de euros destinadas al impulso de nuevos proyectos y a la mejora de la competitividad de las empresas del sector. Así lo destacó hoy el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien subrayó que estas aportaciones permiten “reforzar el apoyo al tejido empresarial marítimo-pesquero en aras de aumentar la calidad y el valor añadido de los productos”.

Las ayudas, gestionadas por la Consellería do Mar y cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), beneficiarán un total de 206 expedientes, de los cuales 202 corresponden a inversiones productivas en empresas acuícolas. Estas actuaciones suponen una inversión global de 156 millones de euros, con una ayuda pública de 58,8 millones, mientras que los cuatro expedientes restantes —dotados con más de 643.000 euros— están orientados a mejorar la eficiencia energética y promover el uso de energías renovables en el sector.

En esta primera convocatoria del Fempa, cerca del 94 % de las ayudas están vinculadas a la producción del mejillón, especialmente en la construcción y modernización de bateas y embarcaciones auxiliares. Sin embargo, el Gobierno gallego apuesta también con fuerza por la acuicultura en tierra, ámbito en el que se movilizarán inversiones cercanas a 140 millones de euros.

Proyectos estratégicos

En este marco, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacó tres proyectos estratégicos que consolidan la posición de Galicia como referente europeo: la primera planta de cría de salmón de la comunidad, en Burela, y dos nuevos criaderos de lenguado en Cervo y Cambados. Estas tres iniciativas, que cuentan con una ayuda pública de 43,2 millones de euros, generarán 150 nuevos empleos, impulsando el desarrollo socioeconómico de las comarcas de A Mariña lucense y O Salnés.

La futura factoría de salmón, promovida por la compañía Seafood Legacy en Burela, se perfila como un proyecto clave para la diversificación del sector. Con una inversión de 25 millones de euros, la instalación —que utilizará tecnología de recirculación de agua (RAS)— ocupará 25.000 metros cuadrados y producirá unas 3.000 toneladas de salmón al año, creando alrededor de 100 empleos directos e indirectos.

Por su parte, la empresa Stolt Sea Farm construirá en Cervo un nuevo edificio para el cultivo de lenguado, con una ayuda de 13,3 millones de euros, que ampliará la superficie productiva en 7.156 metros cuadrados y alcanzará una producción anual de 400 toneladas, generando 20 empleos directos.

Finalmente, Aquacria Arousa acometerá en Cambados la modernización y ampliación de su planta de cultivo en circuito cerrado, con una ayuda de 4,9 millones de euros, lo que permitirá duplicar su capacidad de producción hasta las 900 toneladas anuales y crear 25 nuevos puestos de trabajo.

Con estas actuaciones, la Xunta fortalece el tejido empresarial acuícola gallego, apostando por un modelo productivo sostenible, innovador y competitivo, alineado con los principios de la economía azul.

Potencia europea

El conselleiro Diego Calvo recordó que Galicia “es una potencia a nivel europeo en el ámbito de la acuicultura”, con más de 2.600 empresas, 5.600 empleos directos y una facturación anual de 200 millones de euros. En palabras de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, “la acuicultura tiene un papel clave en la seguridad alimentaria y en el desarrollo socioeconómico del territorio”.

Ambos responsables coincidieron en destacar que este esfuerzo inversor sitúa a Galicia en la vanguardia del crecimiento azul, garantizando el suministro de alimentos de origen marino y la preservación de los ecosistemas, en línea con las recomendaciones de la FAO, que señala que la acuicultura ya supera a la pesca extractiva en producción mundial.