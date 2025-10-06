La gallega SunRock se proyecta al mundo desde el Biopolo con un innovador antitumoral

Desde el corazón del Biopolo de A Sionlla, en Santiago, la biotecnológica gallega SunRock Biopharma da un nuevo paso en la lucha contra el cáncer. La compañía se apunta un gran éxito a nivel internacional tras cerrar un segundo acuerdo con la farmacéutica suiza Debiopharm para el desarrollo de un medicamento innovador. El producto, en fase preclínica, tiene la particularidad de ser un anticuerpo biespecífico, es decir, capaz de reconocer dos proteínas distintas en la superficie de las células tumorales. «Lo que hemos hecho es diseñar un sistema de rastreo que busca dos pelillos distintos de la célula cancerígena: el R3 y el R2. De esta manera evitamos que el tumor se esconda generando resistencias», explica Juan Buela, gerente de SunRock.

El mecanismo es sofisticado pero, en palabras de Buela, puede entenderse como una «bala mágica»: el anticuerpo de SunRock guía una bomba química de Debiopharm directamente hasta la célula tumoral, evitando dañar las células sanas. «Esto significa menos efectos secundarios y menos toxicidad que la quimioterapia tradicional. Además, permite atacar tumores resistentes, que hoy en día son muy difíciles de tratar», subraya.

El acuerdo supone un hito empresarial para la firma gallega. «Para nosotros es un exitazo», reconoce. “No solo porque representa ingresos importantes gracias a un segundo contrato con Debiopharm, sino porque sitúa a nuestros productos en el escaparate internacional de las grandes farmacéuticas”.

SunRock Biopharma, fundada en Galicia hace once años, se define como una empresa «atípica» dentro de la biotecnología. «Hacemos investigación y desarrollo sin tener laboratorios propios. Contamos con un equipo de siete doctores en Ciencias de la Vida que programan y diseñan los experimentos, pero los llevamos a cabo en colaboración con centros de investigación y empresas especializadas en España, Europa, Estados Unidos o Japón. Eso nos permite ser muy ágiles y llegar a acuerdos como este», explica el gerente de la empresa.

Juan Buela, Gerente de SunRock / ECG

El fármaco, que ahora está en fase preclínica, comenzará sus primeros ensayos clínicos en un plazo de uno o dos años, aunque no llegará a los pacientes hasta dentro de al menos ocho. Aun así, Buela pide prudencia: «No podemos crear falsas expectativas. Estos procesos son largos y complejos, pero lo importante es que Galicia está contribuyendo a poner en marcha tecnologías muy punteras que buscan curar los tumores más resistentes».

Otras líneas de investigación

Además del campo oncológico, SunRock avanza en otras líneas de investigación. Una de ellas se centra en enfermedades inflamatorias intestinales, como Crohn y colitis ulcerosa. «En un año y medio ya hemos despertado el interés de varias farmacéuticas y nuestro objetivo es llegar a ensayos clínicos en dos años. Sería la primera vez que llevamos un producto propio más allá de la fase preclínica», adelanta.

El directivo también destaca el buen momento del sector biotecnológico gallego. «Estamos en un momento excelente. Empresas como Galchimia o asociaciones como Bioga han contribuido a consolidar un ecosistema sólido, con empleo y resultados que ya llegan a la sociedad. Pero nos falta un factor clave: inversores privados. Para consolidar el sector necesitamos capital que complemente el apoyo público y permita que las empresas den el salto a la madurez».

Sobre el futuro de SunRock, Buela se muestra optimista: «En cinco o diez años queremos ser una empresa consolidada, con entre diez y veinte científicos de primer nivel, manejando cinco o seis proyectos distintos en oncología y enfermedades autoinmunes, y con un presupuesto anual de varios millones de euros».

Instalada en el Biopolo de A Sionlla, SunRock apuesta también por el desarrollo del polo biotecnológico compostelano. «El Biopolo es una iniciativa estupenda, con capacidad para convertirse en una referencia nacional e internacional. Pero necesita un impulso para atraer más empresas y ofrecer más servicios. Si conseguimos eso, será un actor clave para dinamizar la biotecnología gallega en los próximos diez años».