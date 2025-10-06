Naturgy coloca el 3,5% de su autocartera en el mercado para elevar la negociación de sus acciones

Naturgy ha lanzado una colocación acelerada para la venta de un 3,5% de su capital social, que mantiene en autocartera tras la auto-OPA que completó el pasado mes de junio. Así se desprende de un comunicado remitido por la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De este modo, la operación supondrá una nueva colocación de autocartera en el mercado. Tal y como apunta 'Europa Press', la energética ya se desprendió de un 5,5% de su capital social en el pasado mes de agosto.

Tras acometer la operación, la compañía presidida por Francisco Reynés habrá recortado su autocartera hasta el 1% de su capital social, y por consiguiente habrá elevado su 'free float', es decir, su capital flotante, o las acciones de la empresa disponibles para ser negociadas de forma libre en el mercado, hasta el 18,6%. La intención de la compañía es su reincorporación a los principales índices bursátiles internacionales, especialmente los de la familia MSCI, en la próxima revisión prevista para noviembre.

En esta nueva colocación acelerada, la energética prevé la venta de 34,1 millones de acciones ordinarias propias de su autocartera, representativas del 3,5% de su capital. A los actuales precios de mercado, esta participación tiene un valor de unos 918,65 millones de euros. A cierre de mercado de este lunes, las acciones de Naturgy cotizaban a 27 euros por título, lo que supone un aumento del 0,45% durante la jornada bursátil.

Una vez haya finalizado el proceso de colocación acelerada, Naturgy anunciará los términos definitivos del proceso de colocación acelerada, incluyendo el precio de la colocación, "mediante la correspondiente comunicación de información privilegiada", señaló.

"Ciertos compromisos de no disposición"

En relación con el proceso de colocación acelerada, la compañía indicó que "ha asumido ciertos compromisos de no disposición ('lock-up') habituales en este tipo de operaciones, incluyendo el compromiso de no disponer de sus acciones remanentes en autocartera y de no llevar a cabo cualquier operación dirigida a reducir su exposición económica bajo la permuta financiera ('total return swap') suscrita con una entidad financiera internacional el pasado 4 de agosto, durante un periodo de 60 días desde la finalización del proceso de colocación acelerada, sujeto a excepciones habituales para este tipo de operaciones".

En agosto, Naturgy llevó a cabo una colocación acelerada de cerca 19,3 millones de acciones propias, equivalentes a un 2% del capital, por un importe que rondó los 500 millones de euros, y ejecutó una venta bilateral adicional de hasta un 3,5% del capital (34,1 millones de acciones) a una entidad financiera internacional, complementada con un contrato de permuta financiera ('total return swap'), por un importe total de 883,2 millones de euros.

Con estas operaciones, la energética retornaba al mercado parte de las acciones adquiridas a través de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria y parcial formulada por la compañía sobre sus propias acciones, fomentando de esta forma la liquidez de su acción e incrementando su capital flotante de cara a favorecer su inclusión en los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI.