Galicia muestra su músculo biotecnológico en Barcelona con una cita que conecta innovación y empresa

El ecosistema biotecnológico gallego volvió a demostrar su fortaleza innovadora e industrial durante la celebración del Galicia Bio Event 2025, un encuentro organizado por Bioga (Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida) en colaboración con la Asociación de Empresarios Gallegos en Cataluña (AEGA-CAT) y con el respaldo de la delegación Galicia Bio, encabezada por la Axencia Galega de Innovación.

La cita tuvo lugar en el Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona, coincidiendo con BioSpain 2025, una de las principales citas internacionales del sector. Más de 150 representantes públicos y privados del ámbito biotecnológico, tanto gallego como nacional e internacional, participaron en la jornada.

“Galicia Bio Event nos sirve para dar visibilidad a nuestro potencial biotecnológico y para presentar al mundo la capacidad de Galicia entre las biorregiones innovadoras”, señaló José Manuel López Vilariño, presidente de Bioga. Añadió además que el encuentro “se consolida como un punto de referencia que cada año atrae a más profesionales del sector biotech”.

Cartel de lujo

La sesión inaugural contó con la participación de Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación; Marta Parente, de Catalonia.health; y representantes de AEGA-CAT y Bioga. Durante el acto se presentó también el Programa de Innovación Abierta de Bühler Group, que abre nuevas vías de colaboración tecnológica.

Asistentes al Galicia Bio Event 2025 en Barcelona / cedida

Bajo el lema “The best way in Biotechnology”, la delegación Galicia Bio presentó sus proyectos y objetivos. En ella participan la Xunta de Galicia, las universidades gallegas, Bioga, el Clúster de Saúde de Galicia (CSG), VIRATEC, XesGalicia y diversas fundaciones de investigación biomédica.

La jornada concluyó con un coctel networking, donde los asistentes pudieron intercambiar ideas y establecer contactos con los principales agentes del ecosistema biotech gallego, consolidando así los lazos entre la ciencia, la empresa y la innovación.