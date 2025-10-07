Santiago se convierte desde mañana en el epicentro de la energía con los Energy Days 2025

La Ciudad de la Cultura será desde mañana, miércoles 8 de octubre, hasta el viernes 10, el escenario de los Energy Days 2025, el gran foro sobre el futuro de la energía en Galicia. Organizado por el Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal), el evento reunirá a más de 600 profesionales de los sectores de la energía, la industria y la digitalización, que debatirán sobre los retos y oportunidades del nuevo modelo energético.

El acto inaugural se celebrará mañana a las 9:15 horas y contará con la participación de Nonito Aneiros García, secretario de Cluergal, y Nicolás Vázquez Iglesias, secretario general de Industria y Desarrollo Energético de la Xunta de Galicia. También estarán presentes Francisco Silva Castaño, delegado de Iberdrola en Galicia; Julio Arca Ruibal, CEO y CFO de Genesal Energy; María Landeira Suárez, directora de Desarrollo de Renovables de Naturgy; y Oriol Sarmiento Díez, gerente de Cluergal.

Los Energy Days 2025 girarán en torno a tres grandes ejes temáticos —industria, ciudades y energía eólica— que se desarrollarán en las diferentes jornadas. Durante el primer día se abordarán temas clave como la eficiencia energética en la industria, las energías renovables, el almacenamiento energético y la transición hacia un modelo más sostenible y competitivo.

Además, por la tarde se celebrará un foro de formación y empleo centrado en las oportunidades laborales que ofrece el sector energético. Será un espacio de encuentro entre empresas y profesionales para intercambiar experiencias, presentar proyectos y dar a conocer nuevas ofertas de trabajo vinculadas al ámbito energético en Galicia.

Una cita clave

Con esta nueva edición, los Energy Days se consolidan como una cita imprescindible para el sector, donde innovación, sostenibilidad y colaboración empresarial se dan la mano para impulsar el futuro energético gallego.