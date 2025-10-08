El Black Friday generará unos 6.200 empleos en Galicia, un 4,6% menos que en 2024
Galicia es la tercera comunidad con mayor caída de vacantes, aunque Lugo y Ourense crecen. El comercio aumenta, pero la logística retrocede.
El Black Friday y el Cyber Monday crearán este año 6.155 contrataciones en Galicia, según las previsiones de Randstad. La cifra supone un descenso del 4,6% respecto a 2024, lo que sitúa a la comunidad como la tercera con mayor caída de vacantes del país, aunque sigue entre las regiones con más empleo generado en esta campaña.
Por provincias, Pontevedra concentrará la mayoría de contratos (2.985, -9,3%), seguida de A Coruña (2.260, -3%), mientras que Lugo y Ourense liderarán el crecimiento, con aumentos del 11,1% y 5,1%, respectivamente.
“A pesar del ligero descenso, el Black Friday sigue siendo clave para el empleo en Galicia, especialmente en sectores como el comercio, la logística y el transporte”, destaca Jesús Fernández Lima, director regional de Randstad.
A nivel nacional, la campaña generará unas 110.830 contrataciones, una cifra similar a la del año pasado. El comercio crecerá un 12,1%, hasta los 45.100 empleos, mientras que transporte y logística caerán un 6,8%, con 65.700 contratos.
Los perfiles más demandados serán empaquetadores, mozos de almacén, carretilleros, transportistas, dependientes y personal de atención al cliente, puestos donde se valora especialmente la experiencia, la rapidez de adaptación y las competencias digitales.
Aunque el volumen baja ligeramente, el Black Friday mantiene su papel como motor de contratación y oportunidad laboral en Galicia.
