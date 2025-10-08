Feiraco revoluciona el mercado con yogures 100% gallegos y de cooperativa

La histórica marca de productos lácteos con sede en Ames Feiraco agita el mercado y amplía su gama con el lanzamiento de sus nuevos yogures gallegos y de cooperativa, una apuesta que refuerza su compromiso con el territorio, el cooperativismo y la sostenibilidad.

El nuevo producto llega al mercado en tres de los sabores más apreciados por los consumidores gallegos: natural, vainilla y fresa, y se presenta en un formato de dos unidades de 125 gramos cada una. El envase, además de ser fácil de reciclar, combina una capa de plástico ligera con un refuerzo de cartón, lo que permite separar los materiales de manera sencilla y contribuir así al cuidado del medio ambiente.

El diseño del pack, como indica un comunicado, refleja la esencia de Feiraco: en el exterior luce una imagen real de un campo gallego, mientras que en el interior de cada vasito el consumidor puede descubrir la imagen y la historia de los ganaderos y ganaderas que cada día hacen posible la leche de calidad de Feiraco.

Estos yogures llegan con los sellos “producto de cooperativa CLUN” y “100% origen gallego”, que ponen en valor tanto su procedencia como el modelo productivo que hay detrás. “Un producto de cooperativa es un producto sin intermediarios, donde el modelo cooperativo está desde el campo, en el cuidado de las vacas, en la obtención de la leche y hasta su transformación y comercialización. Y esto significa que elegir un producto de cooperativa es beneficiar directamente al campo gallego”, explica Juan Gallástegui, director general de Clun.

El espíritu cooperativo que define a la marca, indican, también se refleja en el spot de lanzamiento, una pieza audiovisual que huye de artificios y está protagonizada por ganaderos y ganaderas reales, no por actores. Ellos mismos, desde sus explotaciones, presentan el nuevo yogur Feiraco, transmitiendo autenticidad y cercanía, dos valores esenciales para la cooperativa.

Compromiso con la sostenibilidad

Además del origen y la calidad, la sostenibilidad es otro de los ejes fundamentales del nuevo lanzamiento. Feiraco ha cuidado cada detalle del envase para garantizar un vasito 100% reciclable, formado por materiales fácilmente separables: el plástico y la tapa al contenedor amarillo, y el cartón al azul. Este sistema facilita el reciclaje y contribuye a una gestión más responsable de los residuos.

Con esta nueva línea de yogures, Feiraco consolida su apuesta por productos de cercanía, elaborados a partir de leche gallega obtenida bajo un modelo cooperativo, sostenible y transparente, que busca generar valor no solo para los consumidores, sino también para el campo gallego y sus ganaderos.