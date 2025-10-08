Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los procedimientos concursales caen un 7% en Galicia en los tres primeros trimestres

Comercio concentra el mayor número de concursos y disoluciones en Galicia

Negocio con la persiana bajada y un cartel de se vende / ECG

Galicia ha registrado en los nueve primeros meses de 2025 un total de 293 procedimientos concursales y 1.088 disoluciones, según los datos de INFORMA D&B, filial de Cesce especializada en información comercial y financiera. Estas cifras representan un descenso del 7% en los procedimientos concursales frente al mismo periodo de 2024 y una reducción del 3% en las disoluciones, mientras que la media nacional apenas baja un 0,15%.

En la comunidad gallega, los concursos alcanzan 270, un 2% menos que en 2024, y se han registrado 16 planes de reestructuración, un 45% por debajo del año pasado, junto a 7 procedimientos especiales para microempresas, cuatro menos que en 2024. A nivel nacional, los procedimientos especiales aumentan un 28% y los planes de reestructuración caen un 25%.

El sector Comercio concentra el mayor número de concursos y disoluciones en Galicia, con 82 concursos y 277 disoluciones, además de 3 procedimientos especiales y 7 planes de reestructuración. Por provincias, La Coruña suma 115 concursos y 403 disoluciones, Lugo 47 y 166, Orense 30 y 82, y Pontevedra 78 y 437, mientras que los planes de reestructuración se reparten entre La Coruña (7), Lugo (2), Orense (4) y Pontevedra (3).

En España, Cataluña lidera los procedimientos concursales con 1.474, seguida de Madrid (659) y Valencia (623), concentrando juntas el 57% del total. En cuanto a las disoluciones, Madrid encabeza con 5.601, Andalucía suma 3.234 y Valencia 2.347, mientras que Galicia se sitúa entre las comunidades con mayor descenso.

Los datos reflejan que las microempresas representan el 71% de los concursos iniciados en septiembre, y la mayor parte de los planes de reestructuración se concentran en compañías de tamaño pequeño y mediano. Las empresas involucradas en procedimientos concursales emplean aproximadamente 50.343 trabajadores y generan ventas por 7.800 millones de euros, mientras que las empresas disueltas contaban con 75.552 empleados y facturación de 12.273 millones.

El sector Comercio lidera también los procedimientos acumulados en estos tres trimestres, con 1.633 procesos, el 26% del total, seguido de Construcción y actividades inmobiliarias con 1.170. Otros sectores como Hostelería, Servicios empresariales y Educación registran descensos en los concursos, mientras que la Energía muestra el mayor incremento en disoluciones.

Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, “aunque los concursos y los planes de reestructuración disminuyen respecto a 2024, el aumento de los procedimientos especiales para microempresas del 28% impulsa la cifra global de procedimientos concursales”, un reflejo de la importancia de las pequeñas compañías en la economía gallega.

