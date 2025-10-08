Red Eléctrica pide medidas "urgentes" a la CNMC ante el riesgo de un nuevo apagón

Red Eléctrica ha solicitado de forma "urgente" cambios en los procedimientos de operación del sistema eléctrico al detectar riesgo de un nuevo apagón. El operador del sistema ha detectado "variaciones bruscas de tensión" en las últimas dos semanas que pueden "tener impacto en la seguridad del suministro", según explica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un comunicado difundido esta tarde.

Y aunque estas tensiones han estado siempre "dentro de los márgenes establecidos", el operador del sistema advierte que "pueden desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico", como ocurrió el pasado 28 de abril.

Red Eléctrica atribuye estas variaciones a "la evolución que ha tenido el sistema (eléctrico) en los últimos años" que ha comenzado a aparecer ahora. Así, pone el foco en la generación convencional, a quienes ya culpó del gran apagón y a quienes acusa de una "respuesta lenta" en su tarea de controlar la tensión; pero también, y como novedad, en la generación renovable.

"Hay un crecimiento significativo de instalaciones conectadas mediante electrónica de potencia (instalaciones renovables) al sistema que pueden modificar su potencia en muy pocos segundos, prácticamente en "escalón". La participación activa de estas tecnologías en los diferentes segmentos de mercado hace que se incremente la probabilidad de que se produzcan variaciones de su producción cada vez mayores", explica Red Eléctrica.

Y añade que en el caso del autoconsumo, como el operador del sistema "no tiene observabilidad de estas instalaciones" "no puede anticipar su comportamiento". "Además, el aumento del autoconsumo en distribución ha provocado que la demanda neta en transporte sea mucho menor cuando hay un elevado recurso solar", como ocurre estos días y como ocurrió el día del gran apagón. Esto hace que se descarguen las redes de transporte y que las variaciones de potencia tengan un impacto cada vez mayor en la tensión de la red.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirman que Red Eléctrica ha informado tanto al Ministerio como a la CNMC de esas recientes variaciones en la tensión "dentro de los límites establecidos" y "con un elevado número de grupos convencionales conectados". El departamento que dirige Sara Aagesen ha pedido a Red Eléctrica que actúe "según sus funciones" y a la CNMC que "refuerce la supervisión y tome las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema".

"Como resultado, la CNMC ha iniciado la tramitación de unas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, mientras continúa su labor de supervisión y se termina de desplegar el nuevo procedimiento operativo que permitirá a todas las tecnologías aportar control de tensión", añaden las citadas fuentes. El organismo que preside Cani Fernández ha decidido sacar una consulta pública 'exprés' este miércoles para modificar cuatro normativas técnicas (conocidas como procedimientos de operación 3.1, 3.2, 7.2 y 7.4.).

Esto no significa que los cambios apliquen de forma inmediata, sino que las empresas tienen una semana (hasta el 15 de octubre) para leer la propuesta de la CNMC y realizar sus alegaciones.