Galicia marca su récord de precio y entregas de leche en un mes de agosto

Galicia consolida su liderazgo en el sector lácteo con el mayor precio y volumen de entregas registrados en un mes de agosto en toda la serie histórica, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Durante este período, el precio medio pagado a los productores gallegos fue de 50,7 céntimos por litro, lo que supone un incremento de 2,4 céntimos respecto a julio y un 11 % más que en agosto del año pasado, aunque sigue por debajo de la media nacional de 51,9 céntimos por litro y casi tres céntimos menos que Asturias (53,4 céntimos).

Los productores gallegos realizaron casi 251 millones de litros de entregas, la mayor cifra de la serie histórica para este mes, aunque el número de ganaderos con entregas sigue descendiendo, situándose en 5.033, treinta menos que en julio. A pesar de ello, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó el buen momento del sector, afirmando que se trata de un ámbito «vivo y lleno de oportunidades» durante su visita a la ganadería Rieiro, en Santa Comba (A Coruña).

La ganadería visitada cuenta con 140 cabezas de ganado y 90 hectáreas de base territorial, se ha beneficiado de ayudas para la incorporación de jóvenes y dispone de un plan de mejora. Gómez subrayó que tanto Santa Comba como la comarca del Xallas tienen una clara vocación ganadera, siendo el municipio el quinto de Galicia en producción y el segundo en número de explotaciones.

A nivel autonómico, Galicia mantiene su liderazgo en España, con el 42 % de la producción y casi el 60 % de los productores. Además, se consolida como una región de referencia en Europa por sus precios al alza y su capacidad de producción, lo que refleja la modernización y calidad de sus explotaciones.

La conselleira también recordó el compromiso del Gobierno gallego con los productores, especialmente con los jóvenes que se incorporan al sector. Entre las iniciativas destacadas se incluyen ayudas directas, formación especializada en centros de experimentación agraria, el Banco de Explotacións y la defensa de la PAC como política clave para garantizar el presente y el futuro del rural gallego.

En conjunto, estos datos muestran un sector lácteo gallego en expansión, con precios históricos para un mes de agosto, un volumen de entregas récord y un impulso institucional claro que refuerza su posición estratégica dentro de la economía rural y agroalimentaria de la comunidad.