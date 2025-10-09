Conciliación
Trabajo plantea elevar hasta 10 días los permisos por fallecimiento de familiar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere crear una licencia para ausentarse de manera remunerada si un familiar es ingresado en paliativos
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado su intención de ampliar hasta 10 días los permisos por fallecimiento de un familiar. La ministra de Trabajo también aboga por crear un nuevo permiso de ausencia remunerada en caso de que un familiar sea ingresado en un hospital y tenga que recibir cuidados paliativos, en aras de mejorar la conciliación de los trabajadores.
Así lo ha anunciado Díaz este jueves en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Desde su departamento iniciarán un proceso de reforma para ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar.
Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores contempla entre dos y cuatro días de permiso por deceso de un familiar hasta segundo grado de consanguineidad, lo que incluye padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, suegros o cuñados. La idea ahora es elevar dicho permiso hasta los 10 días, si bien desde Trabajo todavía no han definido qué grado de consanguineidad será exigida para poder acceder a dicha licencia.
