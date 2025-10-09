Sostenibilidad, precio y disponibilidad: las claves del nuevo modelo energético

Precio, sostenibilidad y disponibilidad son los factores que más valoran tanto las industrias como los consumidores en materia energética. Así lo señaló el gerente del Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal), Oriol Sarmiento, durante el foro Energy Days en la Cidade da Cultura de Santiago. Los expertos coincidieron en que España avanza en la electrificación de su economía, aunque con cierto retraso en la renovación del parque automovilístico y en la integración de las energías renovables.

Las ponencias abordaron cuestiones como la eficiencia energética en edificios, responsables de más de un tercio del consumo total y de las emisiones de gases de efecto invernadero, subrayando la importancia del uso de tecnologías innovadoras y sostenibles, como la iluminación LED, el aislamiento eficiente y la integración de energías limpias. Los participantes coincidieron en que estas medidas no solo tienen beneficios ambientales, sino también económicos.

El debate también giró en torno a las smart cities, destacando la necesidad de incorporar la economía circular, la digitalización ambiental, la gestión inteligente de residuos y la colaboración público-privada como pilares del desarrollo urbano sostenible.

Asimismo, el foro Enerdixital abordó la digitalización del sector energético y el impacto de la Inteligencia Artificial en la gestión de los sistemas, mientras que el seminario Mujeres STEM reunió a profesionales gallegas del sector para visibilizar su papel en la transformación tecnológica.

Los Energy Days culminarán hoy con la XII Jornada Eólica Wind Galicia 2025, que analizará los retos y oportunidades de la energía eólica con la participación de representantes institucionales, expertos y empresas. La clausura correrá a cargo de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y del presidente de Cluergal, José Ramón Franco.