Castrosua amplía sus lazos con China a través de un acuerdo con Yutong

La carrocera compostelana Castrosua refuerza su estrategia internacional. Tras firmar acuerdos previos con importantes fabricantes chinos como BYD para producir autobuses eléctricos adaptados al mercado europeo, ahora expande sus lazos con el gigante asiático y rubrica una carta de intenciones con la multinacional Yutong. Con esta alianza, el grupo gallego busca unir innovación tecnológica y experiencia en diseño para fortalecer su presencia en el mercado europeo de electromovilidad.

Ambas enseñas suscribieron esta carta de intenciones (LOI) en el marco de Busworld Exhibitions dando así el inicio de conversaciones estratégicas. La LOI contempla la posible integración de la tecnología eléctrica de Yutong, con las carrocerías ligeras, tecnológicas e innovadoras de Castrosua, adaptadas a los estándares europeos. Se espera que esta combinación permita obtener vehículos optimizados para los operadores del continente en términos de eficiencia, confort y sostenibilidad.

El acuerdo abarca conversaciones técnicas y comerciales en materia de ingeniería, diseño y producción, así como la futura adaptación de los vehículos a las normativas europeas de seguridad, calidad y sostenibilidad, siempre sujeto a la firma de un acuerdo definitivo.

Innovación, eficiencia y sostenibilidad

«Juntos impulsaremos el desarrollo de autobuses 100 % eléctricos para Europa, siendo este acto el preámbulo del acuerdo que ya está en marcha entre ambas compañías», señala la compañía especializada en soluciones de movilidad en su perfil de la red social X. «Innovación, eficiencia y sostenibilidad mueven el presente, para potenciar el futuro», indica el grupo con sede en Santiago que preside Juan Luis Castro.

Los responsables de Castrosua y Yutong sellan el pacto / cedida

«Para Yutong, esta carta de intenciones con Castrosua es una oportunidad excepcional para seguir explorando nuestra cooperación en Europa», afirma, por su parte, Liu Guang, CEO de la Región Europea de Yutong Bus, según informa la revista Viajeros. «Castrosua aporta una amplia experiencia en diseño europeo, personalización y cumplimiento normativo, mientras que Yutong aporta su liderazgo tecnológico y su experiencia en sistemas eléctricos. Juntos pretendemos desarrollar productos más competitivos y sostenibles», concluye.