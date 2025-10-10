Cluergal pide recuperar el liderazgo eólico de Galicia tras años de bloqueo

"La energía no es un sector cualquiera, es un sector estratégico. Todos somos conscientes de la importancia de la sanidad, la educación… pero desde el momento que tuvimos un cero energético, todos fuimos conscientes de que si la energía no es de primer nivel, todo lo demás se cae". Así resumió José Ramón Franco, presidente del Cluster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal), la situación del sector en el marco de los Energy Days, un foro que reunió a más de 600 profesionales durante los últimos tres días en la Cidade da Cultura de Santiago.

Franco participó en la clausura de las XII Jornadas Eólicas Wind Galicia 2025, presidida por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y alertó de que Galicia «está fuera del circuito de las capacidades importantes para dar soporte a nuevas implantaciones de parques eólicos» debido al parón sufrido en los últimos años.

Lorenzana clausuró de las XII Jornadas Eólicas Wind Galicia 2025 / cedida

Recordó que Galicia fue pionera en la implantación de energía eólica y capaz de sostener numerosos proyectos, pero que actualmente la comunidad solo cuenta con algunas capacidades limitadas, muy por debajo de las exigencias de los nuevos parques, que requieren potencias mucho más altas. "No tienen nada que ver los parques que se fabricaron hasta que hubo este parón, llegamos a 2 o 2,5 megavatios como mucho, con los de hoy, donde estamos de potencias mucho más altas y con capacidades que no tenemos en Galicia, y pocas en España", afirmó.

Franco también hizo un llamamiento a los promotores para que prioricen el mantenimiento local de los parques, criticando que muchas veces se contrata en Alemania, Dinamarca, Francia o cualquier lugar fuera de Galicia. "Hay que tener una cierta consideración y que el desarrollo de la eólica siga manteniendo los recursos que existen en Galicia», destacó, poniendo como ejemplo la ingeniería gallega, «que hoy da soporte a proyectos en todo el mundo".

Optimismo pese a las dificultades

El presidente de Cluergal se mostró optimista pese a las dificultades, subrayando que, con las medidas adecuadas y el apoyo al sector local, Galicia puede recuperar su papel de liderazgo en eólica y consolidar su industria energética como un motor clave para la economía y la transición energética.