La estrategia aeroespacial y de defensa de Galicia atrae el interés de setenta empresas

La primera Estrategia Gallega de Aeroespacio, Seguridad y Defensa, impulsada por la Xunta, ha arrancado con un respaldo notable del tejido empresarial, con 70 compañías ya dispuestas a integrarse en consorcios innovadores. Así lo confirmó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante un Café de Redacción de EL CORREO GALLEGO, donde analizó los retos y oportunidades que ofrece esta iniciativa para consolidar Galicia como un polo de referencia en tecnologías duales, de uso civil y militar.

Galicia cuenta actualmente con 115 centros de trabajo vinculados al sector de seguridad y defensa, que generan más de 4.000 empleos directos. El plan prevé una inversión pública de 183 millones de euros y pretende movilizar 900 millones hasta 2030, combinando fondos europeos, estatales y privados. La conselleira destacó que la estrategia no solo busca generar empleo, sino también crear un ecosistema industrial sólido, capaz de integrar innovación, fabricación y comercialización en Galicia.

Diálogo estratégico y la importancia de las tractoras

«Con este diálogo estratégico se han presentado setenta empresas, lo que demuestra que acertamos en el enfoque y hemos despertado interés», señaló la titular de Economía e Industria, enfatizando que la respuesta empresarial confirma que Galicia puede competir en sectores de alta tecnología. Entre las empresas tractoras destacan Urovesa y Navantia, junto con compañías tecnológicas, aeroespaciales, metalmecánicas y del ámbito de las TIC. Estas firmas liderarán los consorcios empresariales y servirán de guía para que otras pymes gallegas se sumen a los proyectos.

A partir del 14 de octubre, la Xunta iniciará los primeros contactos con estas empresas tractoras para conocer sus proyectos concretos y cruzarlos con pymes locales que puedan participar, garantizando que la innovación y la fabricación se mantengan en Galicia. La estrategia prevé la creación de unos 500 nuevos empleos y la aparición de una veintena de nuevas empresas en los próximos cinco años. Lorenzana subrayó que el Polo Aeroespacial de Rozas (Lugo) será un eje central de la iniciativa, junto con Ferrol, por la presencia de Navantia, y Valga, donde opera Urovesa, consolidando así un corredor industrial estratégico en la comunidad.

María Jesús Lorenzana durante el café de redacción en la sede del periódico, en Santiago / Jesús Prieto

«Tenemos una industria muy apta para este tipo de tecnologías —recordó—. En Galicia hay empresas del naval, la automoción, el metal y la logística que ya trabajan con tecnologías duales, muchas veces sin ser conscientes del potencial que tienen». Según la conselleira, este tejido industrial permite que Galicia esté en condiciones de liderar proyectos de defensa y aeroespaciales que combinan aplicaciones civiles y militares.

Apoyo a pymes para certificaciones

Para que las pymes puedan incorporarse a esta estrategia, la Xunta lanzará antes de final de año una primera orden de ayudas destinada a que obtengan certificaciones en materia de defensa y seguridad, requisito imprescindible para acceder a los proyectos. Además, en 2025 se abrirán nuevas líneas de apoyo a empresas innovadoras que desarrollen productos duales aún en fase temprana. La responsable del departamento autonómico recalcó que la estrategia busca anticiparse al incremento de fondos europeos y estatales destinados al refuerzo de la defensa en la UE y que Galicia ha sido la primera comunidad en abrir un diálogo estratégico de este tipo.

Subrayó también la importancia de la colaboración institucional, mencionando contactos con la Agencia Espacial Española, la Dirección General de Industria de la Comisión Europea y las patronales del sector, para asegurar que la estrategia gallega esté alineada con los grandes programas internacionales y pueda aprovechar oportunidades globales.

Rozas, un polo de referencia

En el ámbito de la innovación, Lorenzana destacó que la aceleradora aeroespacial gallega, impulsada por la Xunta, ha sido reconocida por Funcas como la mejor de España en 2024 y 2025, consolidando a Rozas como zona de pruebas, innovación y atracción de inversión. «El polo tiene un potencial enorme», afirmó, señalando que ya se trabaja con el Ministerio de Defensa para reforzar la colaboración en el uso de sus instalaciones y maximizar el impacto de los proyectos en Galicia.

Finalmente, reivindicó el papel de Urovesa, cuya sede en Valga «es un ejemplo de empresa gallega familiar que sigue creciendo» y que «está perfectamente alineada con la estrategia». Subrayó que lo más importante es que las empresas se entiendan entre sí y que la Xunta las acompañará en este proceso, asegurando que la innovación, la fabricación y la comercialización se desarrollen íntegramente en Galicia.

«La estrategia no es solo un plan económico, es una oportunidad para que Galicia lidere en tecnologías de futuro y para que nuestras empresas y profesionales tengan un lugar destacado en proyectos internacionales de defensa y aeroespacial», concluyó Lorenzana, poniendo de relieve la ambición de la Xunta de consolidar un ecosistema industrial sólido y competitivo a nivel europeo.

“El bloqueo eléctrico amenaza el desarrollo industrial de Lugo” Coincidiendo con la publicación del borrador de la nueva planificación eléctrica del Gobierno central, que deja fuera el proyecto de Altri y la subestación de Palas de Rei, Lorenzana alertó de las consecuencias que esta decisión puede tener para el futuro económico de Lugo. «La planificación eléctrica y los recursos humanos son los dos factores más importantes para que un proyecto industrial pueda salir adelante», advirtió. Criticó que el documento ministerial llegue «tarde» y que los plazos actuales —de hasta ocho o diez años para poner en marcha una subestación— sean «incompatibles con la atracción de inversión industrial». Recordó que el Ministerio para la Transición Ecológica prevé invertir 13.000 millones de euros en toda España, pero que Galicia solo recibirá 337 millones, «apenas un 2,5 % del total, cuando representamos un 6 % por población y somos líderes en generación renovable». «La politización que han hecho Besteiro (PSdeG) y Pontón (BNG) del proyecto de Altri ha dejado a Lugo sin refuerzo eléctrico», denunció. «Con esa decisión, el desarrollo industrial de la provincia queda comprometido hasta 2035». Lorenzana recalcó que la falta de capacidad eléctrica impide instalar nuevas plantas y frena otros proyectos en cartera. «Si no hay conexión, no hay fábrica. Así de simple. Eso significa menos empleo, menos actividad y más dificultades para que Lugo crezca al ritmo que podría hacerlo», insistió. La Xunta presentará alegaciones al borrador y exigirá «claridad en el reparto de los fondos y en la ejecución de las obras». También advirtió sobre el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra las medidas gallegas de repotenciación eólica: «Si prospera ese recurso, habrá más molinos, más impacto ambiental y una energía más cara. Nosotros hemos sido los primeros en obligar a repotenciar los parques y en que dejen parte de la energía en Galicia. Eso no es ser amigos de las eléctricas; es defender a las familias y a las empresas gallegas».