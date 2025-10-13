Cluergal premia las mejores iniciativas del sector energético gallego en los Energy Days

El Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal) entregó los premios Energy Days 2025 a las mejores actuaciones realizadas en el sector energético gallego, durante la tradicional Noite Enerxética celebrada en Santiago, en la que participaron cerca de un centenar de personas. Los galardones, según explicó Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal, “reconocen y distinguen las buenas prácticas desarrolladas en Galicia en materia de eficiencia energética, innovación, emprendimiento y energías renovables”.

El acto contó con la participación del director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila, y del secretario de Cluergal, Nonito Aneiros, quienes destacaron el papel tractor del sector energético en el desarrollo sostenible de la comunidad.

El premio al mejor proyecto emprendedor fue para la empresa coruñesa Embermind Technologies, un laboratorio de inteligencia artificial que desarrolla soluciones hiperpersonalizadas para compañías innovadoras. Su primer producto, Firelink, es una plataforma llave en mano que integra más de 80 modelos y tecnologías propias para convertir los avances tecnológicos en soluciones productivas, privadas y gobernables. A pesar de su juventud, la empresa ya cuenta con clientes de referencia en todo el territorio nacional y un futuro prometedor. La ingeniera industrial Raquel Maquieira, socia de la compañía, destacó al recoger el premio que “este prestigioso reconocimiento no es solo un galardón, sino un impulso para continuar desarrollando productos de inteligencia artificial con un impacto positivo y significativo en la vida de las personas”.

El Premio Innovación recayó en el proyecto RISS, impulsado por las empresas GRI, Tecfilter y DALP, que propone un nuevo modelo de fabricación inteligente, segura y sostenible de superestructuras eólicas, alineado con las prioridades europeas de digitalización y Pacto Verde. Con un presupuesto superior a dos millones de euros, el proyecto está subvencionado por la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa de Fábrica Inteligente y Sostenible. El jurado destacó el uso de una plataforma IoT para monitorizar procesos en tiempo real y mejorar la seguridad industrial mediante sistemas de visión artificial, así como las soluciones de automatización y aspiración desarrolladas por DALP y Tecfilter que optimizan la soldadura de grandes estructuras metálicas.

Por su parte, el Premio a la Eficiencia Energética fue otorgado a Abanca por su ambicioso plan de renovación integral de la iluminación a tecnología LED en sus oficinas a nivel nacional, una medida que forma parte del Plan Estratégico de Eficiencia Energética 2025-2027 de la entidad. Este proyecto, que contribuye a la reducción de la huella ambiental y al ahorro energético, permitirá disminuir el consumo eléctrico en 0,5 MWh al año, además de mejorar el confort visual de empleados y clientes. Desde la entidad financiera subrayaron que esta iniciativa “moderniza la infraestructura, impulsa la sostenibilidad y genera entornos de trabajo más agradables y funcionales”.

El Premio a la Difusión en el Sector Energético fue para Naturgy Renovables y Fundación Naturgy, en reconocimiento a su labor de formación, empleabilidad y promoción de las energías renovables en Galicia. A través de sus programas, la Fundación impulsa la capacitación de profesionales y personas en situación de vulnerabilidad en áreas clave de la transición energética, fomenta las vocaciones STEAM entre las niñas con proyectos como Efigy Girls, y colabora con el Máster en Energías Renovables y el programa Innovatech para acercar el sector a los futuros profesionales. La directora de Desarrollo de Renovables de Naturgy en Galicia, María Landeira Suárez, subrayó que este reconocimiento “pone en valor el esfuerzo constante por divulgar los beneficios de las energías renovables y sensibilizar a la sociedad gallega sobre la importancia de avanzar hacia un modelo energético más sostenible”.

Finalmente, el Premio de Comunicación Energética fue concedido a Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia, por su destacada trayectoria como comunicador y divulgador en el ámbito energético. Doctor ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid y Master of Science por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Silva ha sido profesor en diversas universidades y cuenta con casi tres décadas de experiencia en cargos directivos en empresas de los sectores energético, ambiental y portuario. El jurado de Cluergal destacó su labor como defensor de la transición ecológica y las energías renovables, así como su implicación en la organización de jornadas, artículos especializados y actividades sectoriales que refuerzan el papel de Galicia como referente en la transición energética.

Con esta nueva edición de los Energy Days, Cluergal consolida su papel como plataforma de encuentro y reconocimiento a los proyectos e iniciativas que impulsan la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico del sector energético gallego.