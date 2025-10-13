Galicia será primer banco de pruebas en España del Cielo Digital Europeo

Galicia entra de lleno en la aviación del futuro gracias al memorando de cooperación firmado este lunes entre la Xunta y la Empresa Común Sesar JU, que convierte a la comunidad en el primer banco de pruebas en España del Cielo Digital Europeo, un programa pionero diseñado para hacer el tráfico aéreo más inteligente, seguro y sostenible. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el director ejecutivo de Sesar JU, Andreas Boschen, sellaron este acuerdo que permitirá a Galicia liderar la aplicación de soluciones innovadoras en la gestión del tráfico aéreo europeo, reforzando su papel como referente tecnológico y científico en el ámbito aeroespacial.

La Empresa Común Sesar JU (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking) es una asociación público-privada europea formada por la Unión Europea, Eurocontrol y más de 50 organizaciones que abarcan toda la cadena de valor del sector: aeropuertos, proveedores de servicios, operadores de drones, industria y comunidad científica. Su objetivo es impulsar la innovación tecnológica, unificar el espacio aéreo europeo y aumentar la capacidad para gestionar el tráfico futuro de manera eficiente y segura.

Según explicó Lorenzana, este memorando se enmarca en la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio 2025-2030 y tiene como finalidad coordinar actividades de investigación y desarrollo que contribuyan a configurar el Cielo Digital Europeo, promoviendo una aviación más segura, inteligente y sostenible. Este acuerdo es el segundo de este tipo firmado en Europa, tras el alcanzado con Campania (Italia), lo que pone de relieve la posición estratégica de Galicia en el sector.

«Galicia servirá como banco de pruebas regional para soluciones innovadoras de tráfico aéreo, aprovechando la sólida base industrial y de investigación que tenemos», señaló la conselleira, quien destacó que este paso reafirma las capacidades industriales y científicas de la comunidad y permitirá contribuir al liderazgo tecnológico europeo en aviación. Con este hito, Galicia refuerza su apuesta por posicionarse como territorio estratégico para el desarrollo de tecnologías avanzadas vinculadas a la aviación, la seguridad y la innovación, consolidando su papel como motor industrial y científico de referencia a nivel europeo.