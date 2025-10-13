El Ibex 35 arranca la semana en 'verde' y conquista los 15.500 enteros

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con una subida del 0,37%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 15.500 enteros y a situarse en los 15.534,4 puntos hacia las 9.00 horas, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, en particular tras el acuerdo entre Hamás e Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que "la guerra ha terminado", en declaraciones desde el avión presidencial, el Air Force One, antes de partir hacia Israel y Egipto en el marco de la posible finalización del acuerdo de paz para Gaza confeccionado por Estados Unidos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este lunes el inicio de una "operación multifase" para la liberación y traslado de rehenes y detenidos en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

También en el plano internacional, la Presidencia francesa ha publicado este domingo el listado de los 34 miembros del segundo gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, formado por personalidades del centro político y con nombres del partido conservador Los Republicanos.

En el terreno empresarial español, BBVA, Banco Sabadell y los accionistas de ambas entidades aguardan los resultados de la oferta pública de adquisición (OPA) que finalizó el pasado viernes, y cuyos datos finales de aceptación no se conocerán hasta el 17 de octubre, según adelantó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, Endesa ha acordado anticipar la finalización del segundo tramo de su programa marco de recompra de acciones propias tras adquirir 17.007.566 acciones por 442 millones de euros, a un precio medio ponderado de 26,01 euros por título.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Banco Sabadell (+1,29%), Banco Santander (+1,29%), Rovi (+1,22%) e Indra, con un avance del 0,9%.

En el lado negativo se situaban Solaria, cuyos títulos cedían un 1,56% en la apertura, y Telefónica, que presentaba un descenso del 0,5%.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy en 'verde', con subidas de casi el 0,5% para París, del 0,43% para Milán y Francfort, en cada caso, y del 0,04% para Londres.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 1,26% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 63,52 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, aumentaba un 1,24%, hasta los 59,63 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1611 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,191%.