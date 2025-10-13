Santiago acoge a los principales expertos en insolvencia y reestructuración empresarial

El Consello Galego de Economistas organizará los próximos 16 y 17 de octubre en Santiago la decimonovena edición del Encuentro en Galicia de Derecho Concursal, una cita que reunirá a los mayores expertos de la Península Ibérica en insolvencia y reestructuración empresarial, tanto del ámbito judicial, académico, económico y jurídico. El encuentro, consolidado como una referencia para los profesionales del sector, ofrecerá una visión integral y actualizada de los principales desafíos que afronta el mundo concursal.

El programa abordará cuestiones de máxima actualidad, como la financiación de empresas en dificultades, la internacionalización de los procesos concursales, la responsabilidad de los administradores en situaciones de crisis, la protección de los acreedores, la liquidación de activos y unidades productivas o la tutela del crédito laboral. El objetivo, según la organización, es ofrecer herramientas que ayuden a los profesionales a afrontar con éxito los retos del sector y a mejorar la gestión de los procesos de insolvencia y reestructuración.

Entre los temas más destacados figura la Ley de Segunda Oportunidad, que cada año permite a miles de personas liberarse de deudas impagables. También se analizará la situación de los procedimientos de insolvencia en Portugal, un país donde las empresas gallegas están ganando cada vez más presencia, así como las ventas de unidades productivas como vía para mantener la actividad empresarial y el papel de la reestructuración como herramienta clave para evitar concursos de acreedores.

El encuentro contará con la participación de referentes del ámbito jurídico y económico, como José Ignacio Canle Fernández, director de Asesoría Jurídica Contenciosa y Gestións Judicial en ABANCA; Rosario Rodríguez López, magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra; y Nuria Fachal, magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, entre otros profesionales de reconocido prestigio.

El Encuentro en Galicia de Derecho Concursal ofrecerá una formación intensiva y de primer nivel, combinando ponencias teóricas y casos prácticos, y permitiendo la participación tanto presencial como en línea. La cita será, además, un punto de intercambio de experiencias y actualización profesional para especialistas de toda España y Portugal, interesados en las últimas novedades normativas y jurisprudenciales del sector.