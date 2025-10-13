Urovesa culmina su programa formativo con 143 nuevos profesionales especializados

El Curso de Operaciones de Montaje de Vehículos Especiales ha puesto el broche final al programa formativo 2024-2025 de la Escuela URO │ INTRAC, un itinerario que a lo largo de dos años ha permitido la formación de 143 alumnos en diferentes especialidades técnicas. Con esta última edición, Urovesa consolida su compromiso con la formación profesional y la empleabilidad en el sector industrial gallego.

Durante este período, como informa la compañía que preside Justo Sierra en su perfil de Linkedin, los participantes se han formado en pintura, operaciones básicas de montaje, logística y montaje de vehículos especiales, adquiriendo conocimientos prácticos y competencias adaptadas a las necesidades actuales de la industria. Una parte significativa de los alumnos ha iniciado ya su trayectoria profesional en Urovesa, lo que evidencia la eficacia de un modelo formativo estrechamente vinculado al entorno laboral.

La compañía compostelana expersó su agradecimiento a la Xunta por su apoyo y colaboración en el desarrollo de este programa, que ha contribuido a ofrecer a las empresas herramientas efectivas para la capacitación de trabajadores y la mejora continua de su cualificación.

Desde Urovesa también se trasladó la enhorabuena a todos los participantes por haber completado con éxito su formación, destacando su alto nivel de desempeño y compromiso. Asimismo, la empresa reconoce la implicación de los equipos y departamentos internos que hicieron posible la organización y el éxito de las acciones formativas.

Con el cierre de este ciclo, la Escuela URO │ INTRAC reafirma su papel como referente en la formación técnica e industrial, contribuyendo a la creación de nuevos profesionales especializados y al fortalecimiento del tejido productivo gallego.