Urovesa culmina su programa formativo con 143 nuevos profesionales especializados
La Escuela URO │ INTRAC cierra el ciclo 2024-2025 tras impartir diez cursos en las áreas de pintura, montaje, logística y vehículos especiales, con el apoyo de la Xunta
El Curso de Operaciones de Montaje de Vehículos Especiales ha puesto el broche final al programa formativo 2024-2025 de la Escuela URO │ INTRAC, un itinerario que a lo largo de dos años ha permitido la formación de 143 alumnos en diferentes especialidades técnicas. Con esta última edición, Urovesa consolida su compromiso con la formación profesional y la empleabilidad en el sector industrial gallego.
Durante este período, como informa la compañía que preside Justo Sierra en su perfil de Linkedin, los participantes se han formado en pintura, operaciones básicas de montaje, logística y montaje de vehículos especiales, adquiriendo conocimientos prácticos y competencias adaptadas a las necesidades actuales de la industria. Una parte significativa de los alumnos ha iniciado ya su trayectoria profesional en Urovesa, lo que evidencia la eficacia de un modelo formativo estrechamente vinculado al entorno laboral.
La compañía compostelana expersó su agradecimiento a la Xunta por su apoyo y colaboración en el desarrollo de este programa, que ha contribuido a ofrecer a las empresas herramientas efectivas para la capacitación de trabajadores y la mejora continua de su cualificación.
Desde Urovesa también se trasladó la enhorabuena a todos los participantes por haber completado con éxito su formación, destacando su alto nivel de desempeño y compromiso. Asimismo, la empresa reconoce la implicación de los equipos y departamentos internos que hicieron posible la organización y el éxito de las acciones formativas.
Con el cierre de este ciclo, la Escuela URO │ INTRAC reafirma su papel como referente en la formación técnica e industrial, contribuyendo a la creación de nuevos profesionales especializados y al fortalecimiento del tejido productivo gallego.
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- De sol a sol a los mandos de una cosechadora de un millón de euros: 'É a miña oficina
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El delegado del Gobierno promete la apertura total de la autovía Santiago-Lugo “en pocos meses”
- «Queremos que la magia vuelva a Santiago, de donde nunca debió irse»
- La ruta aérea entre Santiago y Nueva York beneficiará a 25.400 emigrantes gallegos y medio millón de turistas
- Maite Flores, candidata al Rectorado de la USC: «Si me presento es para lograr la victoria, no contemplo otro escenario»
- La cosechadora de un millón de euros de Marcial da Pereira