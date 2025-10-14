Feuga y Jealsa refuerzan su alianza por la innovación y el talento en Galicia

El centro tecnológico de Jealsa, en Boiro, acogió por primera vez la Junta Rectora de la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga), en un encuentro que refuerza la larga colaboración entre ambas entidades. Los representantes de la Fundación fueron recibidos por el presidente de Jealsa, Jesús Alonso Escurís, en una jornada dedicada a poner en valor la importancia del I+D+i, la formación y la creación de empleo juvenil.

Durante la reunión, a la que asistieron representantes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Banco Sabadell, las tres universidades gallegas, y las compañías Votorantim Cementos España y CZ Vaccines, se destacó el papel de FEUGA como puente entre el mundo académico y el empresarial. La entidad lleva 25 años colaborando con la conservera boirense en iniciativas orientadas a la innovación y al desarrollo tecnológico.

Tras el encuentro, los miembros de la Junta recorrieron las instalaciones del centro tecnológico y la planta conservera de Bodión, donde pudieron conocer de cerca cómo trabaja Jealsa en economía circular, aprovechamiento de subproductos y protección del medio ambiente. La visita permitió comprobar cómo la empresa ha recuperado su plena capacidad productiva tras el incendio de 2021, gracias a las inversiones en innovación y sostenibilidad realizadas durante los últimos años.

Un momento de la visita / cedida

La planta conservera de Jealsa, considerada una de las más avanzadas tecnológicamente del mundo, es hoy el buque insignia de una compañía líder en el mercado español. Su apuesta por la investigación aplicada y la eficiencia energética la sitúan como un referente de industria responsable e innovadora.

Por su parte, FEUGA mantiene como misión principal fortalecer la relación entre universidad y empresa, impulsar la formación de jóvenes profesionales y fomentar la competitividad de las empresas gallegas a través del conocimiento. Además, la Fundación promueve la participación de Galicia en proyectos europeos de I+D+i, consolidándose como un actor clave en la transferencia de tecnología y el desarrollo de la innovación en la comunidad.