La gripe aviar dispara el precio de los huevos, el alimento que más sube en 2025

La gripe aviar se expande en algunos territorios de España -Badajoz (Extremadura), Huelva (Andalucía), Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha), Valladolid (Castilla y León) y Madrid - y ya comienza a tener su efecto sobre el precio de venta al público de los huevos, el alimento cuyo valor más ha crecido a lo largo de 2025. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y agosto el incremento del coste de este alimento básico fue del 15,7 % anual, y solo en agosto su precio se elevó el 17,8%, los mayores porcentajes registrados en alimentación y consumo. Así las cosas, la docena de huevos XL ronda actualmente los 4,40 euros en muchos supermercados, indica un informe de la organización de consumidores Facua de esta semana.

El Ministerio de Agricultura advierte de que la gripe aviar afecta a más de 727.000 aves y ha forzado el sacrificio de otra explotación adicional por relación epidemiológica en Castilla y León. Fuentes del sector avícola hablan de brotes "puntuales" y destacan la mayor demanda de una proteína animal que tiene la "mejor" relación calidad-precio. Además, evitan comentar los precios y se centran en el crecimiento de la demanda, de un 17 % desde 2019, recalcando que el suministro está garantizado pese a los últimos brotes de gripe aviar.

Se duplica en cinco años

Según el Ministerio de Agricultura, el precio de mercado de los huevos en España ha experimentado un aumento espectacular del 110% en los últimos cinco años , pasando de 91,87 euros por cada 100 kg en 2020 (son precios en origen) a 193 euros en 2024. Esta subida casi duplica el incremento medio de la Unión Europea, que fue del 69 % en el mismo periodo (2020-2024). Estos valores, según fuentes del sector, "revelan un mercado bajo una fuerte tensión de precios, a pesar de que la producción nacional se ha mantenido prácticamente estable".

Medidas de bioseguridad

Ante el incremento de casos, el Ministerio de Agricultura insiste en la necesidad de "mantener y reforzar las medidas de bioseguridad adecuadas en todas las explotaciones avícolas", haciendo hincapié en evitar el contacto con aves silvestres. Asimismo, se insta "a reforzar la vigilancia pasiva, notificando cualquier mortalidad anormalmente elevada, poniendo el foco en la detección precoz para evitar una mayor expansión".

Desde el sector empresarial, fuentes de la organización interprofesional del huevo y sus productos (Inprovo) han asegurado a Efe que los brotes recientes han sido "puntuales y acotados, y que la producción y el abastecimiento se mantienen con normalidad". En 2024, el consumo de huevos en los hogares alcanzó el récord de 420 millones de kilos, con una media de unos 9 kilos por persona al año (+1,6 % respecto a 2023), lo que supone casi un huevo diario por hogar.

España, tercer productor de la Unión Europea, produjo 1.169 millones de docenas de huevos y facturó 2.130 millones de euros en 2024 , el 7,8 % del valor de la producción ganadera y el 3,2 % de la agraria. De las 1.623 granjas de gallinas ponedoras españolas, el 76 % corresponde ya a sistemas de producción alternativos (sin jaulas).