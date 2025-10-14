La Xunta inicia con Gabadi la ronda de reuniones con las empresas del sector aeroespacial y de defensa

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha este lunes la ronda de reuniones con las empresas interesadas en participar en la Iniciativa Estratégica de Seguridad, Defensa y Aeroespazo (IESDA), un proyecto clave para el impulso del sector tecnológico e industrial vinculado a la defensa y el aeroespacio. La primera reunión tuvo lugar con la compañía Gabadi, una firma de Narón especializada en el sector naval, con más de 35 años de experiencia.

Con este encuentro, el Gobierno gallego da inicio al proceso de análisis de las más de 70 propuestas recibidas (tal y como avanzó EL CORREO GALLEGO), durante el diálogo estratégico con la industria, un instrumento pionero en España que busca alinear los instrumentos de financiación públicos con las necesidades y proyectos reales del tejido empresarial.

El objetivo de esta fase es identificar proyectos de inversión y desarrollo que puedan ser financiados mediante los instrumentos de apoyo definidos en la Iniciativa, favoreciendo la participación de empresas gallegas en programas de innovación, defensa y tecnología avanzada.

Durante las próximas semanas, la Consellería de Economía e Industria, dirigida por María Jesús Lorenzana, continuará con los encuentros con las distintas compañías que han presentado sus propuestas. Los resultados se recogerán en un documento de conclusiones que servirá para ajustar las futuras líneas de inversión y definir la colaboración con el sector privado.

Según avanzó la Xunta, la previsión es publicar a finales de 2025 la primera convocatoria de licitación, que determinará qué empresas y centros tecnológicos trabajarán junto a la Administración autonómica en programas conjuntos de inversión durante los próximos cinco años.

Con este proceso, Galicia da un paso más para consolidar una industria sólida, innovadora y competitiva en los ámbitos de la seguridad, la defensa y el aeroespazo, considerados estratégicos para el crecimiento económico y tecnológico de la comunidad.