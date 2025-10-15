Las empresarias rurales piden reforzar el liderazgo de las mujeres del campo

La Asociación de Empresarias Rurales (ASER) se suma al Día Internacional de las Mujeres Rurales, proclamado por la ONU, con un mensaje claro: reconocer y fortalecer el liderazgo femenino es clave para el desarrollo del territorio.

La entidad subraya que las mujeres rurales gallegas son agentes esenciales del cambio económico, ambiental y social, capaces de impulsar un tejido productivo diverso e innovador que favorece la igualdad, la cohesión territorial y el desarrollo local.

“El futuro del rural se construye cada día gracias a las mujeres que emprenden, crean e innovan con visión de sostenibilidad y resiliencia”, afirma la presidenta de ASER, Isolina Raña.

Ante retos como la emergencia climática, el despoblamiento o la digitalización, ASER destaca que las empresarias rurales aportan soluciones sostenibles e innovadoras, combinando los recursos del territorio con nuevos modelos basados en la economía verde y digital.

La asociación recuerda que el liderazgo femenino es esencial para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y continúa trabajando en la formación, visibilidad y apoyo al emprendimiento rural, promoviendo la igualdad real y la conciliación como bases de un desarrollo equilibrado.

Además, ASER impulsa redes de cooperación y apoyo entre empresarias del rural, con el objetivo de fortalecer la colaboración, compartir experiencias y fomentar la creación de oportunidades en el territorio, contribuyendo así a construir un futuro más resiliente e inclusivo para Galicia.