Iberdrola convierte Torre Efisa en un icono de eficiencia energética en A Coruña

Iberdrola ha culminado la rehabilitación energética de la emblemática Torre Efisa de A Coruña, un complejo de siete edificios que alberga 181 viviendas y 72 locales comerciales. El acto de fin de obra, presidido por la alcaldesa Inés Rey García, contó con la presencia de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y representantes de la compañía energética, entre ellos el delegado institucional en Galicia, Francisco Silva Castaño, y el responsable de Smart Clima, Víctor Carballo Collado.

El proyecto, uno de los más relevantes impulsados por Iberdrola en España, ha incluido el aislamiento y renovación de fachadas y cubiertas, la electrificación de los sistemas de calefacción y agua caliente, y la instalación de 209 paneles fotovoltaicos —55 en las cubiertas y 154 integrados en las fachadas, simulando un innovador jardín vertical—. Con estas mejoras, el edificio logra reducir su necesidad de calefacción en más de un 75% y disminuir un 90% sus emisiones de CO₂.

Además, se ha incorporado un nuevo sistema eléctrico de enlace, preparado para la futura instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. También se han reformado los cuartos de contadores, renovado la infraestructura hidráulica, y habilitado un sistema de contabilización individual de consumo para calefacción y agua caliente.

Durante su intervención, Borja Cancela, responsable comercial de Iberdrola en Galicia, destacó que “la eficiencia energética es hoy en día la mejor solución y la más rentable tanto para la economía de las familias como para el cuidado del medio ambiente. Actuaciones como esta ayudan a reducir emisiones y avanzar hacia ciudades más limpias y sostenibles”.

Por su parte, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, subrayó la colaboración de la Xunta de Galicia en el proyecto, que recibió fondos Next Generation para la mejora de la eficiencia energética. “Dentro de este compromiso, entre 2022 y 2024, la Xunta tramitó más de 750 ayudas que permitieron actuar en 9.500 viviendas”, señaló, destacando que “Torre Efisa suma ahora otro hito a su historia como emblema arquitectónico y ejemplo de responsabilidad ambiental”.

Al acto de fin de obra, presidido por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey García, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue y representantes de Iberdrola / cedida

La alcaldesa Inés Rey cerró el acto resaltando que “Torre Efisa es uno de los grandes símbolos del verticalismo arquitectónico en A Coruña, y esta rehabilitación energética mejora la eficiencia, sostenibilidad y confort de sus vecinos”. También recordó que el Ayuntamiento lanzó este año ayudas por valor de 5 millones de euros para cofinanciar actuaciones similares en otros bloques residencial

Una inversión de 7,5 millones

La inversión total del proyecto asciende a 7,5 millones de euros, de los cuales 4,6 millones fueron gestionados por la Xunta a través de los fondos europeos Next Generation, y 0,2 millones gracias a descuentos adicionales en Certificados de Ahorro Energético (CAE). Se estima que una vivienda media podrá ahorrar hasta un 50% en su consumo energético, lo que equivale a unos 700 euros anuales. La Torre Efisa fue reconocida en los Premios Galicia de Energía 2022 por su innovación y eficiencia, consolidándose ahora como un referente urbano de sostenibilidad y transición energética.