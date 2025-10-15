La mitad de la leche de CLUN sale de granjas lideradas por mujeres: "Estamos transformando el sector"

En el rural, el liderazgo es cosa de mujeres. Aunque haya pasado décadas invisibilizado, los números no mienten y los datos oficiales constatan una realidad: ellas lideran explotaciones, cuidan del territorio y mantienen vivas las comunidades de la España y la Galicia vaciadas. "Las mujeres son la despensa de la sabiduría: tenemos conocimientos que transmitimos de generación en generación".

Quien habla es Carmen Rodríguez, una de esas voces femeninas del rural que sirve de ejemplo e inspiración para muchas otras mujeres. Ganadera por ADN, es vicepresidenta de CLUN, la principal cooperativa láctea de Galicia, y también preside la Asociación Mulleres de Seu, que desde Ames lleva años trabajndo para empoderar y visibilizar el poder femenino en el rural.

"Seguimos luchando contra la invisibilidad, pero nadie puede negar la importancia de la figura de la mujer en el rural", asegura Rodríguez. Sin ellas, no hay campo, porque "las mujeres somos el motor del emprendimiento en el rural gallego. Lideramos, modernizamos y hacemos frente al futuro con profesionalidad".

Ganaderas de CLUN

Más allá de las cifras y las declaraciones de intenciones que se escuchan en un día como este 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, en CLUN predican con el ejemplo. La mitad de la leche que emplean sus marcas (Clesa, Feiraco, Únicla A2) procede de ganaderías lideradas por mujeres. Un dato "motivo de orgullo" que "demuestra que estamos transformando el sector desde dentro, con cuidado y visión de futuro".

En esa idea de transformar el sector es donde se forjó la Asociación Mulleres de Seu que preside la propia Carmen Rodríguez. "Es un punto de encuentro para todas y todos", un espacio para compartir experiencias, formarse y profesionalizarse, pero también para fomentar la participación en la cooperativa. "Queremos que las mujeres sepan que el rural está lleno de oportunidades".

En CLUN, recuerda su vicepresidenta, siempre pesó el componente social "por lo que la participación de la mujer siempre fue un pilar".

Carmen Rodríguez. / CEDIDA

El rural en feminino

Más allá del ejemplo de CLUN, el papel de la mujer en el rural de Galicia es igual de relevante. Más del 75% de los proyectos rurales los promueven ellas. Y no es casualidad, sino fruto de un cambio que se articuló sobre todo en la pandemia y que convirtió el campo gallego "en un espacio de oportunidades reales donde emprender, vivir... Estamos logrando que no sea la última opción sino una opción válida", celebra Carmen Rodríguez.

Un optimismo que no le impide ver que todavía hay carencias y barreras estructurales, lo que obliga a "seguir trabajando para que haya referentes femeninos en puestos de responsabilidad” en el rural. Por ahora, ellas representan casi el 47% de las socias en las cooperativas gallegas. Un primer paso para alzar la voz y conseguir más representación real: "Tener más mujeres en cargos de dirección, presidencias, que se animen a formar parte del consejo rector..."

"Si seguimos en esta línea, habrá un rural muy orgulloso de sí. Si seguimos en el camino de la tradición, la innovación y el trabajo, la vida en el campo será sinónimo de calidad. Y la mujer es clave para ese futuro".