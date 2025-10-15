La patronal gallega urge a adaptarse al nuevo marco financiero de la UE

Anticiparse a los efectos del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea es esencial para la comunidad gallega. Así lo defiende la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), que aboga igualmente por reforzar su papel como interlocutor activo en defensa de las empresas ante los cambios que se esperan en la gestión de los fondos comunitarios.

En esta línea, la Comisión de Competitividad y Fondos de la UE de la CEG se reunió con el director xeral de Cohesión e Fondos Europeos de la Xunta de Galicia, Ángel Tarrío, para analizar la situación del nuevo MFP y los cambios de gran calado que afectarán al tejido empresarial gallego.

Desde la patronal recuerdan que representantes gallegos han defendido en foros europeos la necesidad de una política de cohesión reforzada, que coloque a las regiones en el centro del diseño y ejecución de los fondos europeos. Por ello, la Comisión propone organizar una sesión monográfica con responsables autonómicos, como el director xeral de Relaciones Exteriores y con la UE y el conselleiro de Facenda, para informar sobre el estado de las negociaciones y los posibles efectos para Galicia y sus empresas.

Asimismo, la organización plantea fomentar un espacio de debate y análisis sobre cómo estos cambios pueden influir en la competitividad, la participación en proyectos europeos y el papel de las regiones en la futura arquitectura de los fondos.

Defiende que se mantenga el principio de subsidiariedad y la participación activa de las regiones, ofreciendo su apoyo a la Xunta para garantizar que Galicia siga teniendo voz propia en la gestión de los fondos europeos.

Presupuestos 2026

El presidente de los empresarios gallegos, Juan Manuel Vieites, destacó que Galicia cerró el año con toda la ejecución presupuestaria, y subrayó que los Presupuestos de 2026 deben priorizar la eficiencia, la inversión y la reducción de trabas burocráticas.

Señaló que es clave acelerar la ejecución de los fondos europeos, garantizar que los recursos se traduzcan en actividad real para las empresas y adaptar las ayudas a las necesidades del sector privado, promoviendo un crecimiento sostenible y reforzando la competitividad gallega.

También pidió agilizar nuevas convocatorias, simplificar los procedimientos y establecer plazos flexibles, especialmente para pymes y startups, para asegurar la máxima participación y efectividad de los fondos.

Colaboración público-privada y competitividad

La CEG insiste en que la colaboración entre sector público y privado es clave para aprovechar al máximo los fondos europeos. Según Vieites, una mayor interlocución en el diseño y la gestión de las ayudas permitirá que las políticas públicas se adapten mejor a las necesidades reales de las empresas gallegas, fomentando la inversión, la innovación y la creación de empleo.

Además, la patronal subraya que los recursos europeos deben orientarse hacia proyectos con impacto económico y social significativo, para asegurar que Galicia no solo reciba financiación, sino que consiga resultados tangibles en competitividad y desarrollo regional.