Río de Galicia reescribe 'El cuento de la lechera' por el Día de la Mujer Rural: “Aunque digan que no puedes, tú decides lo que quieres”

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Rural, Río de Galicia, marca 100% gallega del Grupo Lence, presenta su nueva campaña: “El nuevo cuento de la lechera”. Una iniciativa que invita a reflexionar sobre los sesgos de género inconscientes que todavía hoy condicionan las expectativas hacia las mujeres, especialmente en el ámbito rural.

La campaña le da la vuelta al clásico relato infantil, aquel en el que una joven lechera veía truncados sus sueños por considerarse un exceso de ambición. En esta versión, soñar no es un error, sino el punto de partida para construir el futuro. “Durante siglos se nos enseñó que soñar era peligroso, pero los sueños que se trabajan son los que mueven el mundo”, afirma Carmen Lence, presidenta del Grupo Lence.

“El nuevo cuento de la lechera” reinterpreta los mensajes tradicionales que, generación tras generación, marcaron lo que “debía” ser el papel de cada género. “Crecimos escuchando cuentos que nos pedían no ser demasiado ambiciosas”, señala Lence. “Esta campaña quiere recordarnos que cada mujer tiene derecho a decidir hasta dónde quiere llegar, sin pedir permiso ni disculpas”.

La iniciativa incluye una pieza audiovisual que se estrenará en televisión y plataformas digitales, además de un rediseño de los envases de Río de Galicia. En ellos, las protagonistas son ganaderas reales acompañadas de frases inspiradoras como “Aunque digan que no puedes, tú decides lo que quieres” o “De tu futuro eres dueña. Sé ambiciosa. Lucha. Sueña.”

Más allá del homenaje al mundo rural, el mensaje tiene un alcance universal. “Aunque nace del campo —porque ahí nació nuestra historia—, habla a todas las mujeres: directivas, estudiantes, madres, emprendedoras o trabajadoras. Queremos que todas sientan que este nuevo cuento también es suyo”, subraya Lence.

La campaña forma parte del compromiso continuo de Río de Galicia con la igualdad, sumándose a proyectos como “Ganaderas con Actitud Río”, programa de mentorización a mujeres del sector primario; el “Foro Activistas por un Futuro Rural”, que da voz a mujeres referentes en sostenibilidad; y el “Observatorio Activistas del Rural”, estudio pionero sobre la situación del rural gallego.

“Queremos que cada campaña tenga un propósito y deje huella”, concluye Carmen Lence. “Esta es una invitación a todas las mujeres a recuperar sus sueños. Porque la igualdad no es un cuento: es una historia que estamos escribiendo entre todos.”