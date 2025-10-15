La vivienda eleva la inflación al 2,9% en Galicia, su nivel más alto en más de un año

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,9% en Galicia en septiembre en tasa interanual, cuatro décimas más que el mes anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles. Supone el nivel más alto en el IPC en Galicia desde julio de 2024, cuando estaba en el 3,1%. Acumula cuatro incrementos interanuales consecutivos desde el recorte de mayo de 2025, momento en el que la inflación era un punto inferior (1,7%). No obstante, el incremento interanual de los precios en Galicia es una décima inferior al 3% de avance en el conjunto de España.

En términos mensuales, la inflación en Galicia disminuyó un 0,4%, mientras que en lo que va de año -entre enero y septiembre- la subida es del 1,3%.

Los precios que más suben en Galicia de forma interanual son los de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+6,6%). Le siguen restaurantes y hoteles (4,7%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,8%). Todos los indicadores van al alza: otros bienes y servicios (3,2%); alimentos y bebidas no alcohólicas (2,4%); enseñanza (2,3%); transporte (2,2%); sanidad (2,1%); vestido y calzado (1,3%); ocio y cultura (1%); comunicaciones (0,8%) y muebles y artículos del hogar (0,2%).

En la comparativa intermensual, lo que más sube es enseñanza (1,3%) y calzado y vestido (1,2%), lo que contrasta con la caída en ocio y cultura (-3,2%) y hoteles y restaurantes (-0,8%). En lo que va de año, el mayor repunte lo registran hoteles y restaurantes (5,5%), frente al retroceso acusado en calzado y vestido (-11,6%).

Los datos en España

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó tres décimas su tasa interanual en septiembre en España, hasta el 3%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero y una décima por encima de lo avanzado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales del mes pasado, que había previsto una tasa del 2,9%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el organismo.

La subida del IPC interanual en el noveno mes del año supone retomar los ascensos después de la estabilidad que mostró la inflación en agosto respecto a julio (2,7% en ambos meses). "Esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por efectos base en carburantes y, en menor medida, electricidad", ha destacado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En concreto, el INE ha informado de que el grupo de transporte elevó en septiembre su tasa anual un punto, hasta el 2,2%, debido a que la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales fue menor que en septiembre de 2024. En sentido contrario, destacó el descenso de los precios en el transporte aéreo de pasajeros, superior al registrado en el mismo mes del año anterior. Por su parte, el grupo de vivienda incrementó su tasa interanual 1,1 puntos, hasta el 7,1%, por la caída de los precios de la electricidad, menor a la de septiembre del año pasado.