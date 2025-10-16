Galicia registra el mayor número de compraventas de vivienda por extranjeros desde 2007

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó en Galicia un 14,3% interanual en el primer semestre de 2025, convirtiendo a la comunidad en la tercera autonomía española con mayor incremento de este tipo de operaciones, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN). En total se realizaron 1.072 operaciones, frente a las 938 del mismo periodo de 2024, lo que supone la cifra más alta desde 2007. El crecimiento gallego se sitúa por detrás de los registrados en Asturias (30,8%) y Castilla y León (25,9%), en un contexto en el que el conjunto de España experimentó un avance más moderado del 2% interanual, hasta alcanzar las 71.155 compraventas de vivienda por extranjeros, que representan el 19,3% del total de operaciones realizadas entre enero y junio.

En Galicia, la compraventa de viviendas por ciudadanos extranjeros mantiene una evolución ascendente desde 2016, con la excepción del primer semestre de 2020, marcado por la pandemia, y del segundo de 2023. El mercado gallego destaca además por el liderazgo de Portugal como principal país comprador, tanto entre los extranjeros residentes como entre los no residentes, situándose por delante de Alemania y Rumanía. En el conjunto del país, el Reino Unido, Marruecos y Alemania encabezan el número total de operaciones, acumulando más del 20% de todas las compraventas de vivienda libre realizadas por extranjeros.

El precio medio por metro cuadrado en Galicia se situó en 1.034 euros, con un aumento interanual del 0,6%, muy por debajo del incremento medio nacional, que alcanzó el 7,6% y situó el valor medio en 2.417 euros/m². La comunidad se mantiene así entre las más baratas del país para los compradores foráneos. En España, los extranjeros no residentes pagaron una media de 3.126 euros/m², frente a los 1.912 euros/m² abonados por los extranjeros residentes y los 1.809 euros/m² de los compradores nacionales.

El crecimiento de las operaciones en el primer semestre de 2025 se explica principalmente por el impulso de los extranjeros residentes, que realizaron el 60,9% de las compraventas registradas en España y aumentaron un 6,4% respecto al año anterior, mientras que los no residentes concentraron el 39,1% de las operaciones, con un descenso del 4,1%. Entre las nacionalidades con mayor dinamismo destacan Portugal (+22,8%), Países Bajos (+18,6%) y Estados Unidos (+14,3%), mientras que se registraron descensos notables entre los compradores de Rusia (-17,4%), Polonia (-11,1%) y Argentina (-7,6%).

En cuanto a los precios medios pagados por nacionalidad, las cifras más elevadas correspondieron a compradores de Estados Unidos (3.465 €/m²), Suiza (3.457 €/m²) y Suecia (3.421 €/m²), mientras que los valores más bajos se observaron entre los adquirentes de Marrocos (747 €/m²), Rumanía (1.325 €/m²) y Ecuador (1.328 €/m²). Según el CIEN, los datos proceden de las escrituras públicas autorizadas por notarios en el primer semestre de 2025 y reflejan de manera fiel la actividad real del mercado inmobiliario español, con información debidamente anonimizada y procesada a través del Índice Único Informatizado Notarial, que garantiza la seguridad y la confidencialidad de los registros.