Urovesa recibe un préstamo de 132 millones de Industria para desarrollar un nuevo vehículo

Buenas noticias para Urovesa. El Ministerio de Industria ha concedido a la empresa compostelana un préstamo de 132 millones de euros para el desarrollo de un vehículo de exploración y reconocimiento destinado a las Fuerzas Armadas, según recoge la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida forma parte de un paquete de ayudas directas a varias compañías para impulsar programas especiales de modernización en los ámbitos terrestre y aéreo.

En el caso de Urovesa, con planta de producción en Valga (Pontevedra), la financiación se destina al programa Vehículo Exploración y Reconocimiento (VER), un proyecto concebido para dotar al Ejército de la capacidad de explorar, reconocer y vigilar el terreno desde una posición segura, aumentando su eficacia operativa y su protección en el campo de batalla. Según el Ministerio, esta iniciativa busca “proporcionar superioridad en el enfrentamiento”, una capacidad esencial que permite ejecutar operaciones con precisión y tomar decisiones basadas en información completa y actualizada.

Ejemplo de excelencia

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, felicitó a la empresa por su “ejemplo de excelencia y referencia internacional”, subrayando que el proyecto “impulsa la innovación y el desarrollo made in Galicia”. Losada destacó además que inversiones como esta “representan el verdadero significado de incrementar el gasto en defensa”, ya que suponen también “empleo local en el territorio”.

Con esta operación, Urovesa consolida su posición como proveedor estratégico del Ministerio de Defensa, reforzando su presencia en los programas de modernización militar y situando a Galicia como un referente en la industria de defensa y tecnología terrestre.