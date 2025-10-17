Abanca, Afundación y AGEF consolidan su alianza por el futuro de la empresa familiar en Galicia

Abanca, Afundación y la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) han renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de la economía gallega y fortalecer el papel de la empresa familiar como motor de riqueza y empleo en la comunidad. El convenio fue firmado por el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas; el director general de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación de Abanca y presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; y el presidente de AGEF, José Bernardo Silveira.

Con esta renovación, Abanca continuará como patrocinador principal de las actividades que AGEF organice a lo largo del próximo año, reafirmando su interés por garantizar la sucesión generacional, mejorar el marco legal y fiscal de las empresas familiares y fomentar el emprendimiento en Galicia. Durante la firma del acuerdo, Francisco Botas destacó que “prolongar esta colaboración histórica con AGEF reafirma el compromiso de Abanca con el tejido productivo gallego y con las empresas familiares, que desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad”. Por su parte, José Bernardo Silveira agradeció a Abanca y Afundación el apoyo recibido durante todos estos años, subrayando que ha sido fundamental para “situar a las empresas familiares gallegas en el lugar que les corresponde como principales impulsoras de la riqueza y el empleo, y para acercar esa realidad y la cultura del emprendimiento a las nuevas generaciones”.

Como es habitual, el acuerdo con Afundación se centra en la educación y la sensibilización. La Obra Social de Abanca respaldará la sexta edición del programa ‘Empresa familiar en las aulas’, una iniciativa educativa dirigida a estudiantes y profesorado de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional que busca acercar la realidad de las empresas familiares al alumnado y fomentar vocaciones emprendedoras. Además, se incluye la convocatoria del concurso ‘Emprender es soñar, ¿te apuntas?’, concebido como un estímulo motivacional para los participantes. El presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, destacó la importancia de este programa: “Esta acción se alinea con la estrategia educativa de Abanca y su Obra Social, que pretende facilitar el contacto temprano con el mundo empresarial. Así, ofrecemos a los estudiantes una comprensión más completa del entorno laboral que les espera y enriquecemos su formación en la realidad empresarial”.

Compromiso con la educación y el futuro empresarial.

El programa ‘Empresa familiar en las aulas’ refleja el compromiso de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar con el fomento del emprendimiento en Galicia. Desde su puesta en marcha, ha contado con la participación de 3.700 alumnos y alumnas de 45 centros educativos gallegos, convirtiéndose en una herramienta clave para acercar la cultura empresarial al ámbito educativo. La AGEF agrupa a 63 compañías con raíces y sede social en Galicia. Su propósito es promover el desarrollo y crecimiento de las empresas familiares, defender sus intereses y apoyar iniciativas que las hagan más competitivas, contribuyendo así al aumento de la prosperidad y la calidad de vida en la comunidad.