Así celebró el Sabadell el desenlace de la opa: copas y una conga en la oficina

"Hem guanyat'!!!!". En catalán y con cuatro exclamaciones. Eran las 20.09 horas cuando los primeros miembros del comité de dirección del Banco Sabadell empezaban a escribir por WhatsApp. Lo hacían con euforia, asombro, y un punto de incredulidad. “Lo tuvimos que leer cuatro veces, no nos lo creíamos”, explica una de los primeros en conocer que la entidad catalana había superado la opa del BBVA y que, por tanto, seguirá existiendo.

La noticia corrió como la pólvora y a las 20.22 horas, El Periódico de Catalunya publicaba la primicia. Muchos trabajadores del banco lo supieron por este medio, ya que ni la CNMV ni ninguno de los dos bancos habían tenido tiempo de hacer el comunicado a esa hora. Un directivo del Sabadell vio el correo electrónico tras aparcar el coche y tomó una decisión: “Quise sentarme. Porque las malas noticias, mejor que te pillen sentado”.

Pero las noticias no eran malas y encontraron al comité de dirección de camino a un restaurante. “Ya estaba agendado, ayer teníamos agendada reunión presencial y no nos dio tiempo a comer”, explica uno de los integrantes de este órgano de decisión. La cita era en el Tram-Tram, en Sarrià, y el restaurante fue testigo de una celebración de la cúpula directiva, que comía mientras atendía a un WhatsApp colapsado de felicitaciones. “Fue un festival”, explica uno de los presentes. ¿Hubo brindis? “Sí. Y copas después de cenar”, coinciden dos de los asistentes.

Los ecos de la inesperada celebración se reprodujeron en distintos lugares. Josep Oliu estaba en un acto privado en la provincia de Girona cuando se conoció la noticia. La avalancha de su teléfono hizo que apenas respondiera con emoticonos. Y La casualidad quiso que el vicepresidente del Sabadell, Pedro Fontana, estuviera cenando en un restaurante en Palau-sator (Baix Empordà) con Joan Corominas, hijo de un expresidente del Banc Sabadell, descendiente de uno de los 127 fundadores del banco e impulsor de la Associació d’Accionistes Minoritaris Banc Sabadell. También en su mantel hubo brindis. “Es una grandísima noticia; la razón de ser de la asociación era convencer a los minoritarios y el resultado ha sido brutal”, explica hoy.

Una conga en la sede central

Con el paso de las horas la incredulidad ha dado paso a cierta euforia, y en la mañana de este viernes la sede central del banco catalán han vivido escenas que se aproximan más a 'El lobo de Wall Street' que a la discreta entidad fundada en 1881. Centenares de trabajadores han esperado al presidente Oliu y a su llegada ha habido gritos de "'president, president'". Durante el aplauso que han recibido el financiero y su consejero delegado, César González-Bueno, ha habido un conato de himno barcelonista 'olelé, olalá' que ha mutado rápidamente en el más sencillo 'Campeones, campeones'.

Muchos trabajadores iban ataviados con polos y camisetas del Banc Sabadell y se ha bailado incluso la conga para celebrar un fracaso, el de la opa, que comporta que unos 5.000 trabajadores procedentes de las dos entidades, según las estimaciones existentes, puedan mantener su puesto de trabajo.

“Ha sido un poco impresionante”, reflexionaba un directivo en declaraciones a El Periódico de Catalunya. “Me he preguntado muchos días cómo gestionas en una empresa tan basada en las relaciones humanas a los trabajadores cuando se sienten derrotados”, añadía. “Impresionante y emocionante, porque esto nos ha unido; podía haber hecho lo contrario, pero ahora muchos somos amigos”, reflexionaba esta misma voz.