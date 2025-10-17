Francisco Cabarcos (Garrigues): “Antes ir a concurso suponía casi la liquidación, hoy las empresas tienen oportunidades ”

El Consello Galego de Economistas celebró en Santiago la decimonovena edición del Encuentro de Profesionales del Derecho Concursal, que reunió a cerca de doscientos expertos de toda la Península Ibérica. La cita se centró en la insolvencia y la reestructuración empresarial, registrando un notable aumento de participación presencial respecto a ediciones anteriores.

El acto fue inaugurado por el director xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia, José Tronchoni Albert; el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín; la presidenta en funciones del Consello Galego de Economistas, Lucy Amigo Dobaño; el miembro del Comité Directivo del REFOR Economistas Forenses-CGE, Rubén López Paz; y el codirector del encuentro, Ramón Juega Cuesta.

Durante las jornadas se trataron temas clave como los planes de reestructuración, una herramienta previa al concurso de acreedores que busca garantizar la viabilidad de las empresas mediante acuerdos con los acreedores, tanto consensuales como no consensuales; los concursos de persona física y el perdón de la deuda; los concursos sin masa; la revisión de los procedimientos de insolvencia en Portugal y la jurisprudencia más reciente.

El abogado y socio del departamento de Litigación y Arbitraje en Garrigues, Francisco Cabarcos, destacó cómo ha evolucionado el sector: “Antes ir a concurso suponía casi la liquidación, hoy las empresas tienen oportunidades de salvación”, subrayando que la transformación del derecho concursal permite a las compañías acceder a vías de reestructuración que antes no existían.

Aprender a anticipar las crisis

Aunque los procedimientos concursales han avanzado, los expertos coincidieron en que la prevención de la insolvencia sigue siendo una asignatura pendiente. El encuentro sirvió para reflexionar sobre cómo anticipar las crisis empresariales, compartir experiencias y dotar a las compañías de herramientas efectivas para superarlas. En palabras del codirector del evento, Ramón Juega: “El encuentro ha pervivido durante diecinueve años gracias al ambiente de compañerismo que genera compartir ideas y dudas entre los asistentes”.