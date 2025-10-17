Orgullo compostelano: los Vamtac de Urovesa desfilan por Madrid en el Día de la Fiesta Nacional

Los emblemáticos vehículos Vamtac fabricados por la empresa compostelana Urovesa volvieron a recorrer las calles de Madrid durante el Desfile militar del Día de la Fiesta Nacional, celebrado el pasado 12 de octubre. La compañía quiso compartir con orgullo a través de sus perfiles en redes sociales una pequeña muestra de su presencia en este evento, que cada año reúne a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los vehículos de Urovesa lucieron en sus diferentes variantes / cedida

Para la firma que preside Justo Sierra, esta participación representa un motivo de satisfacción colectiva, fruto del trabajo conjunto que desarrolla con y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Nos sentimos profundamente orgullosos de poder contribuir con nuestra tecnología y experiencia a la labor de quienes velan por nuestra seguridad”, destacan.

Captura de pantalla 2025 10 17 191939 / cedida

La presencia de los Vamtac, reconocidos por su fiabilidad, potencia y versatilidad, reafirma el compromiso de Urovesa con la innovación, la industria nacional y el apoyo a los profesionales que utilizan sus vehículos en misiones de defensa y seguridad