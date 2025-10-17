Orgullo compostelano: los Vamtac de Urovesa desfilan por Madrid en el Día de la Fiesta Nacional
La empresa que preside Justo Sierra destaca su compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Los emblemáticos vehículos Vamtac fabricados por la empresa compostelana Urovesa volvieron a recorrer las calles de Madrid durante el Desfile militar del Día de la Fiesta Nacional, celebrado el pasado 12 de octubre. La compañía quiso compartir con orgullo a través de sus perfiles en redes sociales una pequeña muestra de su presencia en este evento, que cada año reúne a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Para la firma que preside Justo Sierra, esta participación representa un motivo de satisfacción colectiva, fruto del trabajo conjunto que desarrolla con y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Nos sentimos profundamente orgullosos de poder contribuir con nuestra tecnología y experiencia a la labor de quienes velan por nuestra seguridad”, destacan.
La presencia de los Vamtac, reconocidos por su fiabilidad, potencia y versatilidad, reafirma el compromiso de Urovesa con la innovación, la industria nacional y el apoyo a los profesionales que utilizan sus vehículos en misiones de defensa y seguridad
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- 'The Burguer Top' llega a Santiago con las mejores hamburguesas gourmet de España: cuándo y dónde probarlas
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres