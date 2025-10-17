El presidente del BBVA descarta dimitir y defiende que el desenlace de la opa no es un fracaso sino una "oportunidad perdida"

El BBVA trata de pasar página de inmediato. Su presidente, Carlos Torres, ha descartado este viernes que vaya a dimitir a consecuencia del rechazo masivo de los accionistas del Sabadell a su oferta de compra (opa), como de hecho siempre ha defendido desde que presentó la propuesta en mayo de 2024: "Mi continuidad al frente del banco no dependía para nada del resultado de este proceso. Mi labor y la del consejo es intentar aquellas cosas que creemos que tienen sentido". El banquero, asimismo, ha rechazado que el desenlace de la operación sea un fracaso (ha evitado incluso usar esa palabra). "No hablaría en esos términos, sino de oportunidad perdida para todos", ha sostenido.

En un gesto poco habitual, el máximo dirigente del banco de origen vasco y su consejero delegado, Onur Genç, han ofrecido a primera hora de este viernes una rueda de prensa para comentar el resultado de la opa y sus planes de futuro. En el mundo empresarial español es una práctica con pocos precedentes dar la cara de forma tan rápida cuando no se ha tenido éxito en una operación corporativa. Pero el BBVA ha optado por hacerlo para, más allá de alguna pequeña pulla velada, mandar el mensaje de "cierra el capítulo" del intento de compra de su rival.

"Ha sido un proceso largo y en algunos momentos difíciles, pero aceptamos el resultado y miramos hacia delante. Tiene poco sentido pensar qué podría haber pasado", ha argumentado Torres. En su intervención, así, ha tratado de evitar caer en excesivas lamentaciones, pero también autocríticas ("Tiempo habrá de pensar en aprendizajes"). Asimismo, ha rechazado cargar de forma directa contra el Sabadell. "Ayer llamé al señor Oliu (presidente del banco catalán) para desearle lo mejor a él personalmente y al Banco Sabadell, sus empleados y sus accionistas", ha revelado.

Reglas del juego

El banquero, en esta línea, ha sostenido que su entidad ha actuado siempre con "máximo respeto a las reglas del juego", pero ha evitado comentar si pensaba que el Sabadell había hecho lo mismo en su defensa numantina contra la opa, algo que en privado sí se ha puesto en cuestión desde su banco en varios momentos del proceso. "No me toca a mí hacer comentarios sobre el comportamiento de los demás, y muchísimo menos en un día como hoy sobre Banco Sabadell. Nosotros no tenemos excusas, miramos hacia delante", ha optado por responder.

Con todo, sí que ha venido a apuntar, como "hipótesis", que la expectativa de una posible segunda opa ha podido tener un peso clave en el fracaso de la operación. Es significativo, porque en los días previos al final del plazo de aceptación de la opa el consejero delegado del BBVA llegó a decir que no eran "aceptables" las afirmaciones que estaba realizando el Sabadell sobre esa hipotética segunda oferta, que finalmente no se ha producido al quedarse la aceptación de la primera por debajo del 30%.

Torres, asimismo, ha señalado como un momento difícil la "decisión sin precedentes" de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de llevar el análisis sobre la integración a la llamada fase dos de estudio. Ese paso abrió la puerta a que el Gobierno pudiera pronunciarse sobre la misma, como hizo finalmente decretando que los dos bancos no podrían fusionarse en entre tres y cinco años. El banquero, sin embargo, ha evitado también cargar contra el Ejecutivo y ha dejado abierto si el BBVA mantendrá su petición al Tribunal Supremo de que tumbe la decisión del Consejo de Ministros, ahora que ya no tendrá efectos prácticos.