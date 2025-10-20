La CEG denuncia el bloqueo sistemático a nuevos proyectos en Galicia: “El verdadero riesgo está en quedarnos atrás”

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro económico de la comunidad. La entidad considera que en Galicia “falta un entorno propicio, mecanismos ágiles, seguridad jurídica y un compromiso político y social a la altura de los desafíos globales”. En este contexto, la patronal gallega lamenta el rechazo sistemático, promovido desde determinados ámbitos, a la implantación de nuevos proyectos que podrían impulsar la sostenibilidad, el empleo y la innovación en el territorio.

La CEG subraya que “no es coherente reclamar sostenibilidad mientras se impide el desarrollo de proyectos que buscan avanzar precisamente en esa dirección”. Según la organización, “no es viable hablar de reindustrialización ni de transición ecológica si cada iniciativa innovadora que impulsa la economía circular acaba bloqueada o paralizada”.

Como ejemplo, cita el proyecto LuGaz, promovido por Grupo Lence, Norvento, Agroamb y Medrar Smart Solutions, con una inversión superior a 9 millones de euros, de los cuales más de 7 millones procedían de fondos de la Unión Europea. Se trataba de una iniciativa viable, centrada en la producción de biogás a partir de residuos lácteos y ganaderos, que buscaba reducir emisiones, generar empleo en el rural y reforzar la sostenibilidad del sector.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, destacó que “LuGaz supone una oportunidad real, financiada y alineada con los objetivos climáticos y económicos de Galicia y de Europa”. Sin embargo, lamentó que la frustración haya llevado a sus promotores a “dar un paso atrás”.

Preocupación

Vieites considera “preocupante que incluso iniciativas respaldadas por empresas comprometidas con el territorio no logren convencer a ciertos sectores, que mantienen una postura de oposición sistemática”. A su juicio, “parece que un eslogan pesa más que los proyectos diseñados para responder a los nuevos modelos productivos que exige la legislación europea y la lucha contra el cambio climático”.

Desde el empresariado gallego, la CEG insiste en apostar por una industria responsable, rigurosa y comprometida con el entorno, y reclama un marco claro y estable que aporte confianza y visión de futuro. Además, hace un llamamiento a la ciudadanía para apoyar proyectos capaces de transformar los recursos y capacidades de Galicia en empleo, innovación y bienestar.

“La implantación de cualquier proyecto se enfrenta a obstáculos, muchos más ideológicos que técnicos”, advirtió Vieites. “Parece que una consigna preconcebida pesa más que una oportunidad de desarrollo para Galicia. El verdadero riesgo está en quedarnos atrás”.