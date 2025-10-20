Marc Murtra (Telefónica): "Queremos liderar la disrupción tecnológica que viene"

Telefónica presentará el próximo 4 de noviembre su nuevo plan estratégico, el primero desde que Marc Murtra es el presidente de la multinacional. Y tendrá el foco puesto en liderar el proceso disruptivo que se espera en el sector de las telecomunicaciones en Europa. "En el próximo ciclo del plan estrategico vemos una disrupción muy fuerte en el sector de las telecomunicaciones y planteamos liderar disrupción", ha revelado Murtra durante su participación en el XXVIII Congreso de la Empresa Familiar.

El presidente de la primera empresa de telefonía de España ha reconocido que es "difícil" predecir cuándo se va a producir esta disrupción porque depende de "muchos actores", pero ha advertido que Europa vive un punto de inflexión (lo que definió como momento 'Sputnik') tras perder el desarrollo de las nuevas tecnologías de los últimos 20 o 30 años, como la Inteligencia Artificial, las redes sociales o los buscadores, como Google.

Y ha instado al Viejo Continente a hacer uso de sus empresas de telecomunicaciones para competir con los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China. "No hay ninguna gran empresa tecnológica europea, proponemos que se use a las 'telecos'", ha dicho el dirigente. Precisamente, este lunes se ha publicado que Telefónica estaría estudiando la compra de su rival alemán 1&1, según ha informado el diario germano ‘Handelsblatt’.

En este sentido, Murtra ha insistido, como solía hacer su antecesor, José María Álvarez-Pallete, en el "exceso de regulación" al que están sometidas las empresas europeas frente al resto. "Creemos que la regulación es muy importante, pero vemos un exceso y una regulación asimétrica porque las empresas tecnológicas estamos sujetas a una regulación para operar en Europa, pero las de Estados Unidos o China que operan en Europa no están sujetas a esas normas", ha afirmado.

Telefónica no es una empresa familiar. Y su presencia en el congreso de las compañías de parientes se enmarca en que la multinacional española es una de las tres patrocinadoras, junto al Banco Santander, que sí lo es, y la consultora KPMG.

El consejero delegado de Santander España, Ignacio Juliá, ha reclamado durante su intervención una reducción de las cargas burocráticas y marcos regulatorios “que incentiven la innovación en lugar de frenarla”. “Los grandes cambios solo tienen sentido si se traducen en mayor competitividad, por ello las empresas necesitamos un entorno que favorezca la inversión”, ha afirmado.

Juliá ha reiterado que se necesita una “regulación más equilibrada y responsable que combine responsabilidad financiera con crecimiento y competitividad” para canalizar el capital.

Mientras, el presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, ha reivindicado que las empresas familiares “son actores esenciales del progreso económico y social del país” y ha defendido que valores como el arraigo, el legado o la tradición “no son un freno a la innovación, sino palancas de crecimiento y modernización cuando se aplican con una estrategia clara”. “Cuando una empresa familiar invierte en transformación, también está invirtiendo en el desarrollo del territorio”, ha dicho.