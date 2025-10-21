El Ejército de Tierra compra dos nuevos Vamtac ST5 de la compostelana Urovesa por 1,4 millones
Estos vehúculos 'made in Galicia' refuerzan su capacidad en desactivación de explosivos
Urovesa sigue profundizando en su relación con las Fuerzas Armadas españolas tras concretar una nueva operación. El Ejército de Tierra acaba de incorporar dos nuevos vehículos Vamtac ST5, especializados en operaciones de desactivación de explosivos, por un importe de 1,4 millones de euros. La adquisición responde a la necesidad de mejorar la seguridad y eficiencia de las unidades EOD (Explosive Ordnance Disposal) y permitirá a los equipos operar con mayor protección y adaptabilidad en terrenos complejos.
Estos vehículos, fabricados por la empresa compostelana que preside Justo Sierra, cuentan con una caja blindada Zarges para el transporte seguro de explosivos y dos compartimentos adicionales destinados a detonadores. Su diseño modular, tal y como explica la publicación especializada Infodefensa.com, ofrece flexibilidad para ajustarse a distintas configuraciones según las necesidades de cada misión, aumentando así la seguridad y la operatividad de los equipos que los utilicen.
Además, los Vamtac ST5 incorporan sistemas de comunicación avanzados como Spearnet, intercomunicadores internos, tabletas rugerizadas Microsoft Surface Pro-10 y tecnología de inhibición para interferir posibles dispositivos electrónicos peligrosos. La tracción 4x4 y el blindaje de nivel BN3 proporcionan movilidad y protección adicionales, garantizando que las operaciones se realicen con el máximo nivel de seguridad.
Los nuevos vehículos se integrarán en las unidades especializadas en desactivación de explosivos, reforzando su capacidad para enfrentar situaciones de riesgo y mejorando la protección de su personal en misiones críticas. Esta adquisición forma parte de un plan más amplio del Ejército de Tierra para modernizar sus recursos y adaptarse a los desafíos actuales en materia de seguridad y defensa.
Actualización de la flota
Con estos Vamtac ST5, el Ejército de Tierra avanza en la actualización de su flota y en la optimización de sus operaciones de desactivación de explosivos, garantizando mayor eficacia y protección para sus equipos en el terreno.
