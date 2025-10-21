Josep Oliu descarta que el Sabadell busque una posible compra: "¿Otra operación? Por favor, no"

Tras el éxito que se ha anotado al lograr que los accionistas rechazaran de forma contundente la opa lanzada por BBVA, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, no quiere ni oír hablar de nuevas operaciones. Ni siquiera como comprador. "¿Otra operación? No, por favor", ha respondido con rotundidad el catalán al ser preguntado por esta cuestión, a pesar de que son muchas las voces en el mercado que consideran que la entidad debería buscar una alianza para ganar tamaño.

Así lo ha asegurado el banquero minutos antes de la entrega del Premio de la Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina, que se ha celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante. Un galardón que este año ha recaído en el profesor de la UA Claudio Sáez Avaria, por sus investigaciones para encontrar biomarcadores que alerten de forma temprada sobre la contaminación.

El ambiente casi de euforia entre el público presente -muchos de ellos, trabajadores de la entidad, pero también empresarios- se ha notado nada más llegar Oliu, que a su entrada en la sala ha recibido una sonora ovación. Un gesto que el propio banquero ha correspondido al inicio de su intervención agradeciendo el apoyo de los accionistas.

En este sentido, en declaraciones a la prensa minutos antes de entrar en el acto, Oliu ha asegurado que la entidad sale fortalecida de la batalla. "La operación de TSB (…), que hemos podido venderlo por el doble de lo que pagamos en su momento, nos da mucha más fuerza en España, que es, al final, nuestro objetivo y nuestra misión", ha defendido.

Oliu ha insistido en atribuir el fracaso de la opa a que "no tenía precio", por lo que los accionistas han preferido apoyar la opción de que el Sabadell continuara en solitario. En este sentido, se ha mostrado especialmente satisfecho por el respaldo de los accionistas de Alicante y del resto de territorios donde tiene más implantación.

"El gran éxito de la opa es que aquellos accionistas que también son clientes han dado un apoyo clamoroso a nuestro proyecto", ha apuntado al recordar que apenas el 1 % de estos pequeños accionistas aceptó la oferta del BBVA.

"Quiero agradecer a los accionistas de la Comunidad Valenciana y en especial a los de Alicante por el apoyo que nos han concedido en este periodo en el que hemos estado luchando", ha dicho después durante su discurso en el acto.

Eso sí, Oliu ha reconocido que la operación también les ha obligado a hacer cambios y reenfocar su proyecto para centrarlo en el territorio nacional. "Nosotros ahora somos el Banco de Alicante, el Banco de Murcia, el de Cataluña… Tenemos accionistas y clientes que nos apoyan", ha explicado.

Por eso, ha insistido en que su intención ahora es desarrollar el proyecto del banco y cumplir con sus compromisos de rentabilidad y de reparto de dividendos.

No en vano, entre las estrategias de defensa del Sabadell para convencer a sus accionistas de que rechazaran la oferta del BBVA está el reparto del equivalente al 40 % del valor de la entidad entre sus accionistas. En concreto, el banco distribuirá 6.450 millones de euros, incluyendo el dividendo extraordinario prometido tras la venta de su filial inglesa, el TSB.

En este sentido, Oliu tampoco ve con buenos ojos posibles fusiones transnacionales, que considera que no generan las suficientes sinergias y que son más complicadas desde el punto de vista normativo.