Del Vamtac al VERT: Urovesa lleva visión térmica, láser y sigilo al frente

El Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT), que desarrollará la compostelana Urovesa, representa un salto tecnológico frente al histórico Vamtac, el vehículo de alta movilidad táctica de la empresa. Se trata de una plataforma que combina movilidad, protección y capacidades de inteligencia, diseñada para recopilar, procesar y transmitir información táctica desde posiciones seguras, evitando enfrentamientos directos.

Según detalla la publicación especializada Infodefensa, el VERT será un «sistema de sistemas», que integrará sensores ópticos, cámara térmica, telémetro láser de hasta 20 kilómetros y un mástil telescópico estabilizado, así como comunicaciones seguras en tiempo real con el centro de mando. Además, contará con un sistema de energía auxiliar silencioso para operaciones discretas y medidas avanzadas de ocultación visual, térmica y acústica, que le permitirán operar en entornos hostiles sin ser detectado. La plataforma está pensada para detectar y localizar actividad de fuerzas en conflicto, identificar los bandos y la peligrosidad de las amenazas, y proporcionar información precisa que evite fuego amigo.

El vehículo incluirá también una estación remota de armas para autodefensa, que se activa solo en caso de ser descubierto, y un subsistema de mando, control y comunicaciones (C3) que permitirá enviar datos, imágenes y coordenadas de forma inmediata al comando operativo. Todo ello convierte al VERT en una herramienta integral de inteligencia y vigilancia, diseñada para tareas críticas en el campo de batalla.

El Ministerio de Industria ha aprobado un préstamo de 132 millones de euros para el proyecto, que se distribuirá en tres anualidades: 67 millones en 2025, 40 millones en 2026 y 25 millones en 2027, dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa. El programa tiene una duración prevista hasta 2030 y un valor total de 266 millones de euros, incluyendo el préstamo y la adquisición de los vehículos.

Desde el punto de vista industrial, el proyecto tendrá un impacto significativo en Galicia y en el sector tecnológico español. Infodefensa estima que el 75 % de la inversión total revertirá en empresas nacionales, muchas de ellas pymes especializadas en electrónica, optrónica y sistemas de comunicaciones militares. Urovesa centralizará el desarrollo y la producción en su planta de Valga (Pontevedra), reforzando su posición como referente en innovación para la defensa española.

Salto cualitativo

Con este proyecto, Urovesa da un salto de la movilidad táctica a la inteligencia operacional, consolidando la experiencia acumulada con el Vamtac y llevando al Ejército español hacia un nuevo modelo de vehículos blindados inteligentes, capaces de observar, analizar y comunicar información crítica en tiempo real desde cualquier entorno operacional.