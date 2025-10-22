El uso de la inteligencia artificial se dispara en las empresas gallegas: crece un 51% en un año

Galicia avanza en digitalización. Cada vez más empresas incorporan herramientas tecnológicas que optimizan su funcionamiento y abren nuevas oportunidades de negocio. La inteligencia artificial, el cloud computing y las soluciones de software libre se han convertido en parte fundamental del día a día de las compañías, desde las microempresas hasta las grandes corporaciones.

Según datos difundidos por la Consellería de Facenda, basados en la Encuesta sobre el uso de las TIC y del comercio electrónico en las empresas publicada por el INE, el 15,7% de las empresas gallegas de más de 10 trabajadores ya utiliza inteligencia artificial, lo que supone un crecimiento del 51,1% respecto al año anterior. Además, el uso de Cloud Computing también se incrementa, pasando del 31,5% al 38,2% en el mismo período.

La presencia de especialistas TIC en las empresas también ha crecido. Actualmente, el 13,1% de las compañías con más de 10 empleados cuenta con este tipo de profesionales, un aumento del 4% que sitúa a Galicia como la novena comunidad con mayor proporción de especialistas TIC en el tejido empresarial.

El gasto en ciberseguridad refleja esta tendencia. Las empresas gallegas han destinado en el último año cerca de 126 millones de euros a proteger sus sistemas y datos, un incremento del 23,6%, casi el doble de la media estatal.

En paralelo, el teletrabajo se consolida: el 30,9% de las empresas de 10 o más trabajadores permite esta modalidad, mientras que el 65,3% utiliza redes sociales como parte de su actividad empresarial, situándose en el octavo puesto a nivel nacional.

La presencia digital también es creciente. El 85% de las grandes empresas dispone de página web, y la mayoría ofrece información sobre productos y servicios (84,6%), aunque solo un 16% permite realizar pedidos o reservas en línea.

El uso de software libre es otra característica destacable de la digitalización gallega. El 82,4% de las empresas de más de 10 empleados lo utilizan, superando la media estatal. Entre ellas, el 93,6% dispone de navegadores de código abierto, el 71,4% de aplicaciones ofimáticas, el 49,2% de sistemas operativos y el 45,6% de software de seguridad.

Entre las microempresas, el 75,2% tiene conexión a internet, de las cuales el 79,1% dispone de banda ancha móvil, 3G o superior. De estas, el 33,3% utiliza redes sociales con fines empresariales y el 33,7% cuenta con página web.