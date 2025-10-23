Ignacio Galán, premiado en Catar por su liderazgo en energías renovables
El presidente de Iberdrola recibe el Premio Internacional de Energía 2025 por su trayectoria en la transición energética
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha recibido en Doha (Catar) el Premio Internacional de Energía 2025, en la categoría “Lifetime Achievement for the Advancement of Renewables”. El reconocimiento, otorgado por la International Foundation for Energy & Sustainable Development, fundada por el ex vice primer ministro catarí Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah, destaca su liderazgo global en el impulso de las energías limpias y la sostenibilidad.
Durante la ceremonia, Galán expresó su agradecimiento y subrayó la importancia de seguir avanzando hacia una transición energética justa y eficiente. Bajo su dirección, Iberdrola se ha consolidado como un referente mundial en renovables, con un plan de inversión que superará los 58.000 millones de euros hasta 2028.
Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, y el ex secretario general de la OPEP, b.
