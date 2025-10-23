"Kit Digital nos ha ayudado a cambiar el modelo de negocio"

"Conocimos Kit Digital a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y a partir de ahí, analicé cómo se articularía el proceso de comercialización mediante herramientas digitales", explica. "Nuestro objetivo era establecer un modelo comercialización más actual, diferente, que nos ayudara a lograr un precio justo, evitando tanto intermediario de toda la vida, para, en definitiva, buscar oportunidades nuevas", explica Bartual.

Las soluciones implantadas con la ayuda de Kit Digital, les ha permitido crear nuevos procedimientos. "Procesos postcosecha, preventa y postventa, gestión de atención al cliente, publicidad, etc. Es ahí donde más impacto hemos percibido", y explica que "todo ello lo fuimos investigando", de la mano de su agente digitalizador.

En definitiva, Bartual recomendaría Kit Digital a empresas que tengan "sangre fresca", que puedan adaptar su manera de producir a las mejoras que proporciona el programa, orientándose a impulsar ventas y mejorar márgenes.

El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de octubre

Las empresas que aún no hayan solicitado la ayuda pueden hacerlo hasta el 31 de octubre de 2025 a las 11 horas, momento en que se cierra el plazo para poder pedir el bono digital de Kit Digital para empresas y autónomos de entre 0 y menos de 3 empleados y para comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones agrarias de titularidad compartida. Ambas convocatorias finalizan su plazo de solicitud en breve pero la dirigida a empresas de entre 0 y menos de 3 empleados se encuentra en fase final de presupuesto, por lo que finalizará la convocatoria cuando se acabe el plazo o el presupuesto de la convocatoria, lo que ocurra antes. Se pueden consultar las convocatorias en la Sede de Red.es o en la web de Acelera pyme.

El programa comenzó en marzo de 2022 y desde ese momento, Red.es ha abierto cinco convocatorias dirigidas a diferentes segmentos de empresas de entre 0 y menos de 250 empleados. Hasta la fecha, el programa Kit Digital ha concedido alrededor de 850.000 ayudas de Kit Digital en todo el territorio, lo que equivale a más de 3.400 millones de euros.

Se trata del programa a la digitalización de pymes más demandado de la historia de España que, además, ha logrado una capilaridad sin precedentes. Muestra de ello es más del 90% de los municipios ha recibido, al menos, un bono digital de este programa. Las ayudas de este programa han llegado a todas las provincias y comunidades autónomas, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Proceso ágil y sencillo

Para solicitar el programa, lo primero que el empresario debe hacer es registrarse en la plataforma www.acelerapyme.es y completar un test de autodiagnóstico para conocer el grado de madurez digital de la empresa. Una vez hecho el registro, el siguiente paso es solicitar el bono digital en la sede electrónica de red.es.

Además, bajo el lema de 'cero papeles' y gracias a herramientas de robotización, red.es ha conseguidor agilizar y facilitar el proceso de forma que se ha logrado reducir el tiempo de tramitación de un expediente de tres horas de media a tres minutos. Se han llevado a cabo, hasta la fecha, alrededor de 20 millones de consultas automatizadas. Esto se traduce en que, si la pyme o autónomo/a cumple los requisitos y realiza correctamente la solicitud, se le concede la ayuda en solo 15 días.

Una vez concedida la ayuda, las empresas beneficiarias de Kit Digital pueden acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales que se pueden consultar en la web y firmar los acuerdos de prestación de soluciones digitales.

Más de 2,5 millones de empleos ya se han visto beneficiados por las ayudas del programa. Además, en los más de tres años que han pasado desde su puesta en marcha se han atendido más de un millón de consultas telefónicas, lo que se traduce en casi nueve millones de minutos de atención a solicitantes, beneficiarios y Agentes Digitalizadores.

Plantaciones de naranjas de la empresa Las Mejores Naranjas de Valencia / Las Mejores Naranjas

Más de 1.150.000 proyectos de transformación digital

Los agentes digitalizadores son los encargados de implementar las soluciones digitales en las empresas beneficiarias y los responsables de justificar correctamente la implantación. En estos momentos hay más de 11.000 agentes digitalizadores adheridos, de los que el 98% son pequeñas empresas TIC. En total, se han firmado más de 1.150.000 acuerdos de prestación de soluciones de digitalización entre las pymes y los agentes digitalizadores, lo que significa que se han puesto en marcha esa cantidad de proyectos de digitalización.

Además, en una encuesta elaborada por red.es a una muestra de 1.626 agentes digitalizadores entre el 8 de febrero y el 1 de marzo de 2024, se recoge que el 84% de los agentes encuestados consideran que su actividad ha crecido gracias a Kit Digital y el 60% de los agentes digitalizadores encuestados está muy satisfecho o satisfecho con Kit Digital.

Kit Digital es un programa del Gobierno de España, gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros financiados por la Unión Europea a través de los fondos europeos NextGenerationEU y que cuenta con la Cámara de Comercio como entidad colaboradora. El objetivo de Kit Digital es digitalizar a pymes y autónomos con menos de 250 empleados de todos los sectores productivos en el territorio nacional.

Para más información las empresas interesadas pueden llamar al 900 909 001 o rellenar este formulario.